«Πλέον στο «παλμαρέ» των αποτυχιών Μητσοτάκη προστίθεται και αυτό το νέο φιάσκο, σχολιάζει η ΕΛΑΣ.

Η νέα τουρκική NAVTEX με την οποία η Τουρκία επιχειρεί για άλλη μία φορά να παρουσιάσει την ελληνική και την κυπριακή υφαλοκρηπίδα ως δική της, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι έχει δώσει την «συγκατάθεση» της για τις επιστημονικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου, είναι απαράδεκτη και παραβιάζει τόσο τους κανόνες του ΙΜΟ όσο και το δίκαιο της θάλασσας, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει την «ενημέρωση υπό απειλή» προκειμένου να την εμφανίσει ως αίτημα αδείας και να προωθήσει τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις. Και δυστυχώς, η απάντηση της κυβέρνησης στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. ήταν η άνευ προηγουμένου χυδαιότητα ότι όποιος της ασκεί κριτική «ευνοεί τα συμφέροντα των Τούρκων» και οι φαιδρές δικαιολογίες ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση ισοδυναμεί με…ειδοποιητήριο της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ» συνεχίζει η ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας πως «Πλέον στο «παλμαρέ» των αποτυχιών Μητσοτάκη προστίθεται και αυτό το νέο φιάσκο. Σύντομα, στις εκλογές, θα του αποστείλει ο ελληνικός λαός το δικό του «ειδοποιητήριο» προκειμένου να σταματήσει να ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα».