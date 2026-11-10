Πότε θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία για τη Μονή Σινά;

Ο Παύλος Πολάκης μάλλον θα χρειαστεί να κάνει ένα διάλειμμα από τον αγώνα κατά της διαφθοράς καθώς σε λίγες ημέρες παντρεύει (και τις δικές μας ευχές) την πρώτη του κόρη.

Μετά το γάμο, όμως, όπως πληροφορείται η στήλη, θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες που έχει προαναγγείλει μετά την απόρριψη της πρότασής του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ώστε το κόμμα να εκλέξει αρχηγό πριν τις εκλογές.

Τι είδους πρωτοβουλία θα αναλάβει;

Κρατά κρυφά τα χαρτιά του ακόμα και από συντρόφους του που τον στηρίζουν. Με το μεγάλο ερώτημα να είναι αν η πρωτοβουλία που θα αναλάβει θα είναι εντός ή εκτός του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε περίπτωση όσο οι εκλογές πλησιάζουν τόσο πιο γρήγορα χρειάζονται καθαρές λύσεις για όλους...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μέτωπο κατά Άδωνι και Πατούλη

Ο «αψύς Σφακιανός», πάντως, αναμένεται να συνεχίσει στον αγώνα που δίνει κατά του Άδωνι Γεωργιάδη -και τώρα τελευταία κατά του Γιώργου Πατούλη- στέλνοντας στον εισαγγελέα τις επίμαχες συμβάσεις κατά του πρώην περιφερειάρχη. Ζητώντας ταυτόχρονα την πλήρη διερεύνηση της οικονομικής διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ την περίοδο 2019-23.

Παρά τη σιωπή των μέσων ενημέρωσης και τη μονομέρια της δικαιοσύνης ο Π. Πολάκης πιστεύει πως οι παρεμβάσεις του μπορεί να έχουν αποτέλεσμα.

Τι δείχνει δημοσκόπηση στα Νότια Προάστια

Δημοσκόπηση στα Νότια Προάστια που έπεσε στα χέρια της στήλης φέρει τη ΝΔ να συγκεντρώνει 29%, την ΕΛΑΣ 14+ και το ΠΑΣΟΚ 12%.

Με αυτά τα ποσοστά το ΠΑΣΟΚ βγάζει δυο βουλευτές στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ενώ στην ...άτυπη αναμέτρηση η Άννα Διαμαντοπούλου προηγείται του Παύλου Χρηστίδη.

Τι θα δείξουν τα νέα γκάλοπ;

Ξεκινά λοιπόν το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων, το κύμα του Νοεμβρίου, οπότε θα διαπιστώσουμε (κατά την έκφραση του Παύλου Γερουλάνου που θα μείνει στην ιστορία) εάν η βελόνα μένει ανίκητη ή εάν κινήθηκε -και για ποιους- είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω!

Άμεσα αναμένονται δημοσκοπήσεις από δυο εταιρείες, τις μικρότερες, που δεν είναι καν μέλη του ΣΕΔΕΑ, ενώ ξεκινούν και οι πρώτες μετρήσεις από μεγαλύτερες εταιρείες.

Είναι η στιγμή που «η μπάλα γίνεται βαριά» στα χέρια των κομμάτων, καθώς όσο μειώνεται ο χρόνος προς τις κάλπες τόσο μειώνονται και οι πιθανότητες να ...αλλάξει το αποτέλεσμα!

Πότε θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία για τη Μονή Σινά;

Ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί η Συμφωνία για τη Μονή Σινά.

Δεν έχει υπογραφεί ακόμα;

Αν δεν έχει υπογραφεί υπάρχει αντικειμενικός λόγος και αν ναι, ποιος;

Δεν θα πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός;