Χάσμα γενεών στις ΗΠΑ, κατακερματισμένη η νεανική ψήφος στην Ελλάδα.

Έντονο χάσμα γενεών ανέδειξαν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανάλυση του Πανεπιστημίου Ταφτς, το 71% των ψηφοφόρων ηλικίας 18 έως 29 ετών επέλεξε τους Δημοκρατικούς, έναντι 25% που ψήφισε Ρεπουμπλικανούς. Στους άνω των 65 ετών, αντίθετα, οι Ρεπουμπλικανοί διατήρησαν μικρό προβάδισμα.

Στην Ελλάδα, η νεανική ψήφος εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στις ευρωεκλογές του 2024, ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Στ. Κασελάκη είχε αναδειχθεί πρώτος στις ηλικίες 17 έως 34 ετών με 18,2%, έναντι 15,9% της Νέας Δημοκρατίας. Η Πλεύση Ελευθερίας είχε καταγράψει 9,8% στους ακόμη νεότερους ψηφοφόρους, ηλικίας 17 έως 24 ετών.

Οι δημοσκοπήσεις του 2026 δείχνουν ανακατατάξεις, χωρίς σαφή συγκέντρωση της νεανικής ψήφου σε έναν πολιτικό φορέα. Σε μέτρηση της Palmos Analysis τον Σεπτέμβριο, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγραφόταν πρώτη στους 17 έως 34 ετών με 18%, έναντι 13% της ΝΔ, 8% του ΠΑΣΟΚ και 7% της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η διαφορά με τις ΗΠΑ είναι χαρακτηριστική. Εκεί οι Δημοκρατικοί συγκέντρωσαν τη μεγάλη πλειονότητα των νέων ψηφοφόρων, ενώ στην Ελλάδα η δυσαρέσκεια των νεότερων ηλικιών εκφράζεται μέσα από διαφορετικές πολιτικές επιλογές.

Για τον ελληνικό προοδευτικό χώρο το ζήτημα είναι πώς θα αποκτήσει σταθερότερη σχέση με μια γενιά που αντιμετωπίζει υψηλά ενοίκια, χαμηλούς μισθούς και εργασιακή ανασφάλεια, χωρίς μέχρι στιγμής να συγκεντρώνεται γύρω από έναν ενιαίο πολιτικό πόλο.

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