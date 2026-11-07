Το συγκεκριμένο συμπλήρωμα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, όμως, βοηθάει πραγματικά τους ανθρώπους; Σε ποιες τροφές υπάρχει το μαγνήσιο;

Τα τελευταία χρόνια το glycinate (γλυκινικό) μαγνήσιο έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, με όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους να το καταναλώνουν αποσκοπώντας σε έναν πιο ποιοτικό ύπνο.

Συχνά, στα social media, συνδέεται με τον ύπνο, το λιγότερο άγχος και με την ανακούφιση από τις μυϊκές κράμπες.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία μορφή συμπληρώματος που συνδυάζει το μαγνήσιο με τη γλυκίνη, ένα αμινοξύ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για τη σύνθεση πρωτεϊνών.

Στο εμπόριο, μπορείτε να το εντοπίσετε σε μορφή δισκίων, σκόνης ή σε υγρό, ενώ λέγεται ότι καταλήγει πιο ομαλά στο πεπτικό σύστημα σε σχέση με άλλες μορφές μαγνησίου.

Μαγνήσιο glycinate – Βοηθάει πραγματικά στον ύπνο;

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία των μυών και των νευρών, συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του σακχάρου, ενισχύοντας την παραγωγή ενέργειας.

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Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι το μαγνήσιο ως θρεπτικό συστατικό υπάρχει σε αφθονία σε πολλές τροφές, όπως: τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (όπως το σπανάκι), τους ξηρούς καρπούς, τους σπόρους, τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής άλεσης και ορισμένα ψάρια.

Παρά το γεγονός ότι το μαγνήσιο υπάρχει σε αρκετές τροφές, συχνά δεν προσλαμβάνεται αρκετά από τον ανθρώπινο οργανισμό. Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα του New England Journal of Medicine, τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου στο αίμα, εκτιμάται ότι αγγίζουν το 3 -10% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Παρ’ όλα αυτά, οι επιστημονικές έρευνες για τα ειδικά οφέλη που μπορεί να παρέχει στον οργανισμό το γλυκινικό μαγνήσιο είναι περιορισμένες, ωστόσο, συχνά προτείνεται για καλύτερο ύπνο, χαλάρωση και την αντιμετώπιση της αϋπνίας.

Ορισμένες ενδείξεις, υποδηλώνουν ότι τα συμπληρώματα μπορούν να προσφέρουν μικρή βελτίωση στα συμπτώματα του άγχους, κυρίως σε άτομα που δεν λαμβάνουν αρκετό μαγνήσιο.

Πόσο μαγνήσιο πρέπει να προλαμβάνεται από τον οργανισμό καθημερινά

Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, τα ποσοστά διαφέρουν για τους άνδρες και τις γυναίκες.

Γυναίκες: Οι ενήλικες χρειάζονται 310-320 mg μαγνησίου ημερησίως, ανάλογα με την ηλικία.

Άνδρες: Οι ενήλικες χρειάζονται 400-420 mg ημερησίως, ανάλογα με την ηλικία.

Παρά το γεγονός ότι το glycinate μαγνήσιο έχει αρχίσει να κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, μπορεί να προκαλέσει διάφορες επιπτώσεις στον οργανισμό, ιδιαίτερα σε υψηλές δόσεις. Ενδεικτικά, δύναται να προκαλέσει ναυτία, κοιλιακές κράμπες και αναταραχές εντέρου.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείχνουν άτομα με προβλήματα νεφρικής ανεπάρκειας.

Έτσι, το γλυκινικό μαγνήσιο, δεν αποτελεί ένα συμπλήρωμα που αφορά όλους, ούτε αποτελεί εγγυημένη λύση για τον ύπνο και την καταπολέμηση του άγχους.