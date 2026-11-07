Η αυξημένη κατανάλωση ορισμένων τροφών μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών, ιδιαίτερα σε άνδρες που διανύουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους.

Η διατροφή έχει καθοριστικό ρόλο για την υγεία των ανθρώπων σε κάθε ηλικία. Ιδιαίτερα όμως οι άνδρες που βρίσκονται στην ηλικία των 40 ετών, θα πρέπει να δίνουν περισσότερη έμφαση στα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται να λαμβάνουν από τις τροφές που καταναλώνουν.

Η σταδιακή απώλεια της μυϊκής και οστικής μάζας, σε συνδυασμό με την αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, κάνει τη σωστή διατροφή πιο σημαντική από ποτέ.

Σύμφωνα με το eatingwell.com, διαιτολόγοι με εξειδίκευση στην υγεία των ανδρών ξεχωρίζουν πέντε θρεπτικά συστατικά που δεν θα πρέπει να λείπουν από τα καθημερινά γεύματα.

5 θρεπτικές ουσίες που συστήνουν οι διαιτολόγοι

1. Μαγνήσιο:

Το μαγνήσιο συμμετάσχει σε πολλές από τις λειτουργίες του οργανισμού, από την παραγωγή της καθημερινής ενέργειας, μέχρι τη ρύθμιση του σακχάρου και της αρτηριακής πίεσης. Ενισχύει τη λειτουργία των μυών και των νεύρων, ενισχύοντας παράλληλα την υγεία των οστών. Για τους άνδρες άνω των 40 ετών, η ημερήσια πρόσληψη μαγνησίου ανέρχεται στα 420 mg.

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2. Φυτικές ίνες:

Οι φυτικές ίνες είναι εξ ορισμού ένα από τα θρεπτικά συστατικά που αξίζουν μία θέση στη διατροφή των ανθρώπων, καθώς ενισχύουν σημαντικά τον οργανισμό.

Η επαρκής κατανάλωσή τους συνδέεται με τον χαμηλότερο κίνδυνο της παχυσαρκίας, του διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων, ενώ μπορεί να συμβάλλει και στην προστασία του εντέρου.

Σύμφωνα με το eatingwell.com, οι άνδρες άνω των 40 χρειάζονται 34-38 γραμμάρια ημερησίως.

3. Κάλιο:

Το κάλιο συνεργάζεται με το νάτριο για τη ρύθμιση της ισορροπίας των υγρών στο σώμα και έχουν καθοριστικό ρόλο στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, τη λειτουργία της καρδιάς και τους μύες.

Για τους άνδρες, οι συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ανέρχεται στο 3.400 mg.

4. Ωμέγα- 3 λιπαρά

Τα ωμέγα – 3 λιπαρά οξέα συμβάλλουν στην καρδιαγγειακή και εγκεφαλική υγεία, ενώ συμμετέχουν και στη ρύθμιση της φλεγμονής και στην αποκατάσταση του σώματος μετά από τη σωματική άσκηση.

Οι καλύτερες πηγές πρόσληψης είναι τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός και η σαρδέλα, αλλά και φυτικές πηγές όπως τα καρύδια.

5. Βιταμίνη D

Η συγκεκριμένη βιταμίνη είναι απαραίτητη για την απορρόφηση του ασβεστίου και τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας. Οι άνδρες χρειάζονται περίπου 600 IU ημερησίως, ωστόσο η κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών μπορεί να είναι δύσκολη. Καλές πηγές βιταμίνης D είναι ο σολομός, οι σαρδέλες και ο κρόκος του αυγού.