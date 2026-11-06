Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή από την επόμενη εβδομάδα. Η πρόγνωση Μαρουσάκη για το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες.

Από το κρύο στις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες θα μεταβεί η χώρα μας από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το Σαββατοκύριακο θα κάνει λίγη ψυχρούλα αλλά ο καιρός θα είναι ήπιος και δεν περιμένουμε έντονες βροχές και το κρύο θα εστιάζεται τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στον ηπειρωτικό κορμό.

Από την Κυριακή θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία από το μεσημέρι και στη συνέχεια, μία άνοδος του υδραργύρου η οποία θα συνεχιστεί καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Θα προσπαθήσει μία διαταραχή από την περιοχή της Ιταλίας, να δώσει κάποιες βροχές, στα δυτικά και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, παρόλα αυτά οι καιρικές συνθήκες θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη, παρά προχωρημένο φθινόπωρο. Ο υδράργυρος κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη, της άλλης εβδομάδας, θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Μέχρι και την Κυριακή θα κυριαρχήσει ο καιρός του βοριά. Τόσο σήμερα Παρασκευή όσο και αύριο Σάββατο, δεν θα απουσιάζουν οι λίγες βροχές, μόνο όμως για τα ανατολικά ηπειρωτικά και για τη βόρεια Κρήτη. Στην ανατολική και νότια Θεσσαλία, στην περιοχή των Σποράδων, λιγότερο προς την Χαλκιδική, προς την περιοχή της Εύβοιας, τη Βοιωτία, τα βορειότερα τμήματα της Αττικής αλλά και τη βόρεια Κρήτη, θα έχουμε περισσότερο συννεφιασμένο καιρό σήμερα και αύριο και είναι δυαντόν να δούμε λίγες διάσπαρτες βροχοπτώσεις.

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Στον αντίποδα στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και μάλιστα θα οδηγεί τον υδράργυρο να φθάνει ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Μία χώρα, δύο εποχές. Από μία πλευρά με άρωμα χειμώνα προς τα νοτιοανατολικά κα το Αιγαίο. Από την άλλη ίσως και ανοιξιάτικος ο καιρός προς τα ανατολικά - νοτιοανατολικά τμήματα.

Την Κυριακή αλλάζει ο καιρός και θα αρχίσει να αλλάζει και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και να αλλάζει σιγά σιγά και να μας έρχεται ο πιο καθαρός αέρας προς τα ανατολικά ηπειρωτικά και από το ύψος της Μαγνησίας θα δέχονται την επίδραση των νεφώσεων με λίγες βροχές. Στα υπόλοιπα τμήματα του νομού περιμένουμε ηλιοφάνεια και παροδικές συννεφιές.

Μέχρι και το Σάββατο, μεσημέρι με απόγευμα, θα βλέπουμε τον βοριά να δραστηροποιείται με έντονους ρυθμούς προς την πλευρά του Αιγαίου.

Οι εντάσεις θα φθάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ και υποχωρούν και θα μετατοπίζονται προς το Ιόνιο και το νοτιοανατολικότερο άκρο της χώρας μας, όπου φθάνουν οι εντάσεις. Για τα μικρά πλοία ίσως υπάρξουν κάποια προβλήματα.

Λίγο πιο δυτικά, ανεβαίνει λίγο ο υδράργυρος. Στο δυτικό κομμάτι της επικράτειας και την νότια Κρήτη, και το νοτιοανατολικό Αιγαίο περιμένουμε τις πιο ψηλές θερμορκασιακές τιμές (18-20 βαθμούς).

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική και σήμερα θα έχουμε κατά τόπου και κατά περιόδους συννεφιές, οι οποίες είναι δυνατόν να αφήσουν κάποια διάσπαρτα ψιλόβροχα, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο. Γύρω από την Πάρνηθα, την Πεντέλη, και τα υψηλά βουνά του Yμηττού.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξολόγο παρά μόνο στα 3 πόδια τη Χαλκιδικής. Οι συννεφιές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια και δεν αποκλείεται γύρω από τον Θερμαϊκό να ξεκινήσουν ασθενείς βροχοπτώσεις. Το κρύο θα είναι αρκετό και δεν θα ξεπεράσουμε τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Μέχρι και την Κυριακή θα κυριαρχεί ο καιρός του βοριά. Από το μεσημέρι και μετά αρχίζει και περιορίζεται και αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και δημιουργείται καιρός τύπου «Π». Ένα ατμοσφαιρικό βουνό κλείνει τον δρόμο σε ένα βαρομετρικό χαμηλό, επομένως η επίδραση που αυτό θα μπορέσει να ασκήσει στην αρχή της εβδομάδας, θα αφορά τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, και δεν αποκλείεται εκεί να δούμε βροχοπτώσεις.

Ο καιρός ωστόσο θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο, καθώς ο υδράργυρος θα τραβήξει την ανηφόρα κυρίως από Τρίτη, Τετάρτη και στη συνέχεια και η νέα εβδομάδα φαίνεται οτι δεν θα χαρακτηρίζεται από κάποιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.

Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 22 βαθμούς, ελάχιστες οι βροχές, αν εξαιρέσουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα. Θα πάρουμε μια καλή ανάσα, για 5 με 8 ημέρες με ήπιες, σχεδόν ανοιξιάτικες συνθήκες.

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