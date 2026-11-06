Η πρόβλεψη αφορά ιδίως τις ειδικότητες που εντάσσονται στη «Σύνθεση Προσωπικού Συγκροτήματος Χειρουργείων».

Την επέκταση του χρόνου προετοιμασίας έως 30 λεπτά πριν από την έναρξη και έως 30 λεπτά μετά τη λήξη του δηλωμένου ωραρίου εργασίας και στο προσωπικό χειρουργείων προβλέπει διάταξη του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, η ρύθμιση τροποποιεί το πλαίσιο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, εξομοιώνοντας ως προς τον χρόνο προετοιμασίας τις συγκεκριμένες ειδικότητες στον κλάδο της ανθρώπινης υγείας με τους εργαζόμενους στη βιομηχανία. Η πρόβλεψη αφορά ιδίως τις ειδικότητες που εντάσσονται στη «Σύνθεση Προσωπικού Συγκροτήματος Χειρουργείων», σύμφωνα με το σχετικό προεδρικό διάταγμα, όταν απασχολούνται για τις ανάγκες συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης.

Πώς θα γίνεται η σήμανση της ψηφιακής κάρτας

Με βάση τη διάταξη, η σήμανση της ψηφιακής κάρτας κατά την προσέλευση θα πραγματοποιείται μετά τον προβλεπόμενο χρόνο προετοιμασίας, ενώ κατά την αποχώρηση θα προηγείται της αντίστοιχης διαδικασίας προετοιμασίας. Για τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας και πλέον για τις συγκεκριμένες ειδικότητες στον χώρο της υγείας, ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 λεπτά πριν από την έναρξη και τα 30 λεπτά μετά τη λήξη της εργασίας.

Τι ισχύει για τους υπόλοιπους κλάδους και οι κυρώσεις

Για τις επιχειρήσεις των υπόλοιπων κλάδων εξακολουθεί να ισχύει το όριο των 10 λεπτών πριν από την έναρξη και των 10 λεπτών μετά τη λήξη του δηλωμένου ωραρίου. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι εάν κατά τον χρόνο προετοιμασίας διαπιστωθεί πραγματική απασχόληση εργαζομένου, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.