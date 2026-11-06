Επίσκεψη Ανδρουλάκη στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, όπου συζήτησε με εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε σήμερα το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλαμάτας και συζήτησε με εκπαιδευτικούς και γονείς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε 3 δεσμεύσεις εκ μέρους του κόμματος για την Ειδική Αγωγή:

Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού ώστε κάθε σχολείο να ανοίγει πλήρες την 1η Σεπτεμβρίου

Καθολική κάλυψη της Παράλληλης Στήριξης με ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ

και ένα Εθνικό Σχέδιο Σχολικής Στέγης.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Βρίσκομαι στο Ειδικό Σχολείο της Καλαμάτας, όπου παιδιά και νήπια κάνουν μάθημα σε παλιά μετασεισμικά λυόμενα. Γιατί το νέο σχολείο λιμνάζει σε άγονους διαγωνισμούς.

Θέλω να ευχαριστήσω πάνω από όλα τους εκπαιδευτικούς, που δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα και καταβάλλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες για τη μάθηση, την αυτονομία και την κοινωνικοποίηση αυτών των παιδιών.

Αλλά και να σταθώ δίπλα στις οικογένειές τους, που δίνουν τιτάνιο αγώνα καθημερινά για να στηρίξουν τα παιδιά τους.

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Το δικό μας χρέος είναι να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, ώστε να μη νιώθει κανένα παιδί ότι το μέλλον του εξαρτάται από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, από τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε ή από τις ιδιαίτερές του ανάγκες.

Πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, για να γίνει η χώρα μας και σε αυτό το κορυφαίο κοινωνικό ζήτημα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού, με ένα σχέδιο ολοκληρωμένο για τη σχολική στέγη πανελλαδικά και με την καθολική κάλυψη της παράλληλης στήριξης με ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ.

Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πράξη και άμεσα. Γιατί η Ελλάδα χρωστά πολλά και σε αυτά τα παιδιά και στις οικογένειές τους».