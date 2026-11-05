Συζήτηση με τις νέες και τους νέους της Καλαμάτας έχει αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
{https://www.youtube.com/watch?v=oPChzOMI5Zk}
Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την πολιτική της, η οποία καθιστά την αυτοδιοίκηση «αποκλεισμένη από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας».
Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, όπως το περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης περιλαμβάνει:
- Αυτοτέλεια των δήμων, με συγκρότηση ταμείου περιφερειακής ανθεκτικότητας
- Θεσμική μεταρρύθμιση, με κατάργηση του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΝΔ
- Αποκατάσταση αρμοδιοτήτων δήμων και περιφερειών
- Συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας
- Ουσιαστική ενίσχυση των κοινωνικών δομών