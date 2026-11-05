Στην Καλαμάτα και ο Νίκος Ανδρουλάκης, για το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Συζήτηση με τις νέες και τους νέους της Καλαμάτας έχει αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την πολιτική της, η οποία καθιστά την αυτοδιοίκηση «αποκλεισμένη από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας».

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, όπως το περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης περιλαμβάνει: