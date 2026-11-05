Στην Καλαμάτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ομιλία του στην ΚΕΔΕ.

Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου αυτή την ώρα πραγματοποιεί την ομιλία του.

Οι εργασίες ξεκίνησαν σήμερα στις 11 το πρωί, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καλαμάτας, με τοποθετήσεις του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, του προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου και δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού.

Ακολούθησε η ομιλία του υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, καθώς και οι τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων της Βουλής.

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Επτά θεματικές ενότητες και ψήφισμα το Σάββατο

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές συνεδρίες με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης.

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Οι επτά βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου καλύπτουν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τον θεσμικό εκσυγχρονισμό, καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνική συνοχή.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης η πολιτική προστασία και η διαχείριση κρίσεων, η περιφερειακή ανάπτυξη και η εδαφική συνοχή, όπως και ζητήματα πολιτισμού και παιδείας.

Το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με την παρουσίαση των συμπερασμάτων και την έκδοση ψηφίσματος που θα αποτυπώνει τις θέσεις και τις διεκδικήσεις των δήμων.