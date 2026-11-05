Αναλυτικά οι εξαγγελίες Μητσοτάκη από την Καλαμάτα για τους δήμους.

Έξι +2 μέτρα για τους δήμους ανακοίνωσε ο Κ.Μητσοτάκης, μιλώντας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Τα μέτρα που ανακοίνωσε αφορούν σε νέες πιστώσεις, ρυθμίσεις για τα χρέη αλλά και τη δημιουργία ενός Ειδικού Τιμολογίου Ρεύματος για τους δήμους. «Κάτι, ωστόσο, το οποίο θα δρομολογηθεί με την πρώτη αποκλιμάκωση της σημερινής αναταραχής».

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Το τελευταίο διάστημα οι συνθήκες είναι αντίξοες και οι επόμενες εξελίξεις αχαρτογράφητες. Στόχος μας όχι το ιδανικό, αλλά να πετύχουμε το δυνατό

Δεν θα σας κοροϊδέψω με ψεύτικες υποσχέσεις και ακοστολόγητα συνθήματα, αλλά θα σας ανακοινώσω 6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού:



-Πρώτον, πιστώνονται αμέσως στους δήμους 300 εκ. ευρώ από τον ΕΟΑΝ, ώστε να τα διαθέσουν οι ίδιοι σε έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους.



-Δεύτερον, ακόμη 240 εκ. ευρώ διατίθενται μέσα στον Νοέμβριο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δημοτικών οφειλών προς παρόχους ενέργειας.



-Τρίτον, αυξάνεται το Τέλος Παρεπιδημούντων από 0,75% στο 1% ως πόρος της Αυτοδιοίκησης.



-Τέταρτον, διπλασιάζεται η ετήσια κρατική επιχορήγηση για συντήρηση των σχολικών κτιρίων.



-Πέμπτον, η εσωτερική οδοποιία θα ενισχύεται με ακόμη 200 εκατομμύρια τον χρόνο από ένα Ειδικό Τέλος μόλις ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.



-Έκτον, 50 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν επιπλέον ως ενίσχυση για την προμήθεια μπαταριών, προκειμένου να αξιοποιηθούν για αυτοκατανάλωση από τοπικές ΑΠΕ.



Σε ό,τι αφορά, τέλος, το κομβικό πρόβλημα της ενέργειας, προχωρούμε σε δύο ακόμη κινήσεις:

-Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ θα υπάρξει και πρόσθετη ρύθμιση των χρεών που απομένουν έως το ύψος των 60 εκατομμυρίων.

-Ενώ αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να καταρτιστεί Ειδικό Τιμολόγιο Ρεύματος για τους δήμους. Κάτι, ωστόσο, το οποίο θα δρομολογηθεί με την πρώτη αποκλιμάκωση της σημερινής αναταραχής.

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Πρόκειται για μέτρα τα οποία προωθούμε εν μέσω μιας πρωτοφανούς αναστάτωσης στις διεθνείς αγορές και με βάση τις παρούσες δυνατότητες της εθνικής οικονομίας».

{https://www.youtube.com/watch?v=bQtVb3Mm1ic}

Η απάντηση του Χάρη Δούκα

{https://x.com/h_doukas/status/2118385574998327308}