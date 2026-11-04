Ενωμένοι απέναντι στον Αλ. Τσίπρα για τους Ποινικούς Κώδικες.

Κόβει η ΝΔ, ράβει η Ελληνική Λύση. Ο Κυρ. Βελόπουλος ζήτησε από το βήμα της Βουλής συγκρότηση Προανακριτικής για τη διερεύνηση ευθυνών του... Αλ. Τσίπρα σχετικά με την αλλαγή των Ποινικών Κωδίκων το 2019. Έτσι, πήρε τη σκυτάλη από τον πρωθυπουργό που κατήγγειλε τον Αλ. Τσίπρα ότι με την αλλαγή των ΠΚ εξυπηρέτησε συμφέροντα τα οποία δεν κατονόμασε.

Αφορμή για το αίτημα Βελόπουλου ήταν η διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας που σχηματίστηκε μετά τη μηνυτήρια αναφορά του προέδρου της Ελληνικής Λύση (με αφορμή δηλώσεις του Αδ. Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για την αλλαγή των Ποινικών Κωδίκων το 2019).

Η στήλη έχει επισημάνει βήματα που έχει κάνει ο Κυρ. Βελόπουλος για να πλησιάσει τη ΝΔ (πχ υποστήριξη Κάθετου Διαδρόμου) και η ΝΔ για να πλησιάσει τον Βελόπουλο (πχ στάση απέναντι σε άρση ασυλίας του). Η πορεία σύγκλισης συνεχίζεται...

Α.