«Τα λέει πολύ σωστά ο κ.Γεραπετρίτης από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά στάδια κλιμάκωσης πριν φτάσουμε σε μια σύγκρουση με την Τουρκία, που δεν θα φτάσουμε για το καλώδιο ειδικά», είπε για το ηλεκτρικό καλώδιο ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Θρίαμβος για τους Δημοκρατικούς. Δεν είναι ένα ‘μπλε κύμα’, αλλά ένα ‘μπλε τσουνάμι’», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. «Ο Π. Καμμένος ως τραμπιστής εσωτερικού φαντάζομαι θα είναι σε πολύ μεγάλο δράμα σήμερα όπως κι ο κ.Βελόπουλος», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στα Παραπολιτικά 90,1 και χαρακτήρισε ως «κατεξοχήν θετική» τη δήλωση του Ε. Βενιζέλου, υποστηρίζοντας πως «καλά θα κάνουν να τον ακούνε».

Για τις αμερικανικές εκλογές

«Είναι θρίαμβος για τους Δημοκρατικούς. Δεν είναι ένα «μπλε κύμα» αλλά ένα «μπλε τσουνάμι» το οποίο τα σάρωσε όλα στο πέρασμά του με μεγάλο χαμένο τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι τόσο ξεκάθαρο και εκκωφαντικό το αποτέλεσμα και πέραν πάσης προσδοκίας διότι μιλούσανε οι καλύτερες προβλέψεις για ένα 52-48 για τους δημοκρατικούς στην καλύτερη περίπτωση και τώρα πλησιάζουν τους 55».

Για το αν τα σημερινά αποτελέσματα αποτελούν προεξόφληση για τις προεδρικές εκλογές

«Όχι δεν αποτελεί προεξόφληση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών αλλά ναι μπαίνουμε στις επόμενες εκλογές γιατί στην Αμερική ζούνε στον αέναο προεκλογικό κύκλο. Οι Δημοκρατικοί έχουν αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν την τάση τους να αυτοκτονούν, μην ξεχνάτε ότι το 2022 τα είχε πάει καλά ο Μπάιντεν στις ενδιάμεσες και αυτό λειτούργησε μάλλον αρνητικά για τον ίδιο καθώς ενίσχυσε την πεποίθησή του ότι μπορεί να τα καταφέρει το ‘24 και είδαμε τι πάθανε».

Για το τι σηματοδοτούν τα αμερικανικά εκλογικά αποτελέσματα για την Ελλάδα

«Ο Τραμπ δεν υπήρξε κακός για την Ελλάδα, μπορεί να έχει στοχοποιήσει κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί συνολικά να έχει μια εχθροπαθεια προς την Ευρώπη και ΕΕ αλλά ως προς την χώρα μας τα πράγματα μάλλον συνεχίζουνε να πηγαίνουνε προς το καλύτερο. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό ότι επανεκλέγονται 6 Ελληνοαμερικανοί στην βουλή, ότι έχουμε για πρώτη φορά μετά το 2013 εκπρόσωπο στην Γερουσία έναν πολύ δυνατό και ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών τον Κρ. Παππάς. Έχουμε μια νέα ηγεσία Δημοκρατικών στις επιτροπές του Κογκρέσου που μας αφορά οι οποίοι στο παρελθόν έχουν δηλώσει στο παρελθόν πολύ ωραία πράγματα για την Ελλάδα άρα αισθανόμαστε μια ασφάλεια, για αυτό βλέπετε ότι στην Τουρκία υπάρχει μεγάλη ανησυχία γιατί είχαν επενδύσει πάρα πολύ στον Τραμπ και στους Τραμπιστές».

Για το ποιες πιστεύει ότι θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για την Ευρώπη

«Μη μου ζητάτε να κάνω πρόβλεψη για τον Τραμπ γιατί μέσα σε 24 ώρες είπε αυτά και τα αντίθετά τους. Δεν μπορεί κάνεις να ξέρει, σίγουρα αποδυναμώνεται η ιδεολογική απήχηση του Τραμπισμού στην Ευρώπη αν και οι περισσότεροι των ευρωπαίων ακροδεξιών είχαν πάρει αποστάσεις από τον Τράμπ το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια νέα αρχή διότι χρειαζόμαστε την Αμερική, οι ευρωπαίοι ηγέτες επέδειξαν τεράστια ευελιξία και ελαστικότητα στον χειρισμό του Τράμπ».

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Για τους τραμπιστές στην Ελλάδα

«Υπήρξαν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να κάνουν πολιτική καριέρα ως εντολοδόχοι του τραμπισμού, ως τραμπιστές εσωτερικού, ο Π. Καμμένος για παράδειγμα φαντάζομαι είναι σε πολύ μεγάλο δράμα σήμερα, ή ο Βελόπουλος ο οποίος έκανε την γνωστή κωλοτούμπα, δεν ξέρω αν θα τον ακολουθήσει η Λατινοπούλου και οι λοιποί».

Για τη δήλωση Γεραπετρίτη για το θέμα της πόντισης του καλωδίου

«Τα λέει πολύ σωστά ο κ.Γεραπετρίτης από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά στάδια κλιμάκωσης πριν φτάσουμε σε μια σύγκρουση με την Τουρκία, που δεν θα φτάσουμε για το καλώδιο ειδικά. Το πεδίο δεν είναι ευνοϊκό για τον Ερντογάν, έχει αλλού στραμμένη την προσοχή του αυτή την περίοδο».

«Θα τον ήθελα δίπλα μας τον Σαμαρά»

«Αυτό το «άτυπη ενημέρωση δεν είναι υπερβολική» θα προκαλέσει συζητήσεις στα Δεξιά σας και σε πρώην πρωθυπουργούς», ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

Δ.ΚΑΙΡΙΔΗΣ: «Τους πρώην πρωθυπουργούς τους θέλω δίπλα μου στον αγώνα απέναντι στον εθνικόλαικισμό».

ΔΗΜ: «Μπορεί ο κ. Σαμαράς να είναι;»

Δ.ΚΑΙΡΙΔΗΣ: «Θα τον ήθελα και ιδίως κατά την πρωθυπουργία του ήτανε άλλωστε για αυτό είχε υπουργό Εξωτερικών τον Ευαγ. Βενιζέλο ο οποίος έκανε την συγκεκριμένη δήλωση την οποία την βρίσκω κατεξοχήν θετική και καλά θα κάνουν να τον ακούνε».