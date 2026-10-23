«Είναι μια δυσάρεστη, κακή εξέλιξη. Δεν είναι καλή εξέλιξη», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά τη… γλαφυρή δήλωση του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο οποίος είπε «τον ήπιαμε» σχολιάζοντας την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, άλλο ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τάσσεται εκτός της κυβερνητικής «γραμμής», μιλώντας για «πολιτική ήττα» της χώρας.

Ο λόγος για τον Δημήτρη Καιρίδη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, μιλώντας στον Real FM, είπε: «Πολιτικά είναι μια ήττα για εμάς. Πολιτικά είναι μια ήττα. Διότι η Ανατολική Λιβύη ήταν πάρα πολύ κοντά στην Αίγυπτο και φαίνεται ότι διαλέγει τώρα στρατόπεδο ο Χαφτάρ, το τουρκικό στρατόπεδο. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός εδώ. Οι μεν χώρες, εμείς με το Ισραήλ, την Κύπρο και την Αίγυπτο, σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια πολιτική ήττα για μας. Το είπα, είναι μια δυσάρεστη, κακή εξέλιξη. Δεν είναι καλή εξέλιξη».

«Κατάπτυστη η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ»

Σχετικά με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε: «Είναι κατάπτυστη η ανακοίνωση. Ξέρετε πόσο αγαπώ την Αμερική. Έχω ζήσει στην Αμερική. Δεν είμαι από τους αντιαμερικανούς και τους εύκολους. Αλλά είναι κατάπτυστη. Και θα σας πω το εξής: Σε ανύποπτο χρόνο, όταν ήρθε ο Ρούμπιο πριν από δέκα μέρες, είχα πει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι το άντρο του ισαποστακισμού, των ίσων αποστάσεων.

Γενιές Αμερικανών διπλωματών γαλουχήθηκαν, εκπαιδεύτηκαν, ανατράφηκαν με το άγχος μην τυχόν δυσαρεστήσουν την Τουρκία. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι, δηλαδή, το Πεντάγωνο στην ίδια γραμμή. Δεν είναι σίγουρα το Κογκρέσο στην ίδια γραμμή. Αλλά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τουλάχιστον σε υπηρεσιακό επίπεδο, διότι αυτή είναι μια υπηρεσιακή ανακοίνωση, γραφειοκρατική, διπλωματική, μπορούμε να πούμε “αυτοματοποιημένη”, είναι αυτό. Αυτό είναι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Και κακώς. Εξισώνει το θύμα με τον θύτη. Ντροπή τους. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Αντιμετωπίζουμε μόνιμα στην Ουάσινγκτον αυτό το εμπόδιο που λέγεται Στέιτ Ντιπάρτμεντ».

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Και συνέχισε: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ακραίο. Υπάρχουν ζητήματα στα ελληνοτουρκικά στα οποία η Τουρκία, να το πούμε, να είμαστε ειλικρινείς, βρίσκει ευήκοα ώτα. Για παράδειγμα, το ζήτημα του Καστελλόριζου. Όποιος δει τον χάρτη και δεν ξέρει πολλά από το Διεθνές Δίκαιο, δεν ξέρει τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου, βλέπει τη μεγάλη Τουρκία, βλέπει και το νησάκι από κάτω, το Καστελλόριζο. Υπάρχει αυτό. Άλλωστε, γι’ αυτό και η Αίγυπτος αρνήθηκε να συμφωνήσει ανατολικά της Ρόδου. Γιατί το θεωρεί αυτό πιο αμφιλεγόμενο.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, όμως, είναι τόσο ακραίο. Το να πηδάς πάνω από την Κρήτη για να φτάσει η Τουρκία σε μια χώρα με την οποία δεν έχει αντικείμενες ακτές. Δεν είναι στην αντίπερα όχθη η Λιβύη. Παρεμβάλλεται η Ελλάδα, παρεμβάλλεται η Αίγυπτος, παρεμβάλλονται πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είναι τόσο ακραίο, που κανένας στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, στην Αυστραλία, δεν μπορεί να το δεχτεί.

Το να βγαίνει, λοιπόν, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και, αντί να πάρει μια καταγγελτική θέση, εγώ δεν είπα να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία, να πει το αυτονόητο, αυτό που είπαν οι Ισραηλινοί, για παράδειγμα. Το να κρατάει ίσες αποστάσεις σε ένα τέτοιο εξωφρενικό θέμα, είναι κατάπτυστο».

«Στο Πεντάγωνο τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα. Δηλαδή, στο Πεντάγωνο υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός από τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία έχει συμπεριφερθεί και στη Μέση Ανατολή, που δεν έχει διευκολύνει τα αμερικανικά στρατεύματα, και σε διάφορα άλλα μέτωπα. Αλλά και, βεβαίως, το Κογκρέσο, στο οποίο υπάρχει τεράστια αντίδραση εναντίον της Τουρκίας, η οποία θα ενισχυθεί τώρα που θα περάσει το Κογκρέσο στα χέρια των Δημοκρατικών, αφενός, και αφετέρου θα εκλεγεί και ο πρώτος Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, ο Κρις Πάπας» συμπλήρωσε.