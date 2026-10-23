Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ διαμήνυσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραδώσει «Τουρκολιβυκό Σύμφωνο και τα Τουρκικά πολεμικά να παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λίγα μίλια έξω από τη Κάσο», δείχνοντας το μέγεθος της ανησυχίας του.

Τον Μάρτιο του 2025, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, βρίσκονταν ακόμα μακριά. Ωστόσο, στο μυαλό του πρώην πρωθυπουργού υπήρχαν μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν το αύριο της χώρας. Πρωτεύοντα ρόλο στις σκέψεις του πρώην πρωθυπουργού, είχαν τα εθνικά θέματα.

Έτσι, στις 21 Μαρτίου 2025, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη «Νέα Εθνική Πυξίδα», με εκτενές άρθρο του στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του. «Ισχυρή και αυτοδύναμη Ελλάδα με πολυδιάστατη στρατηγική και όχι πρόθυμος ακόλουθος η απάντηση στις ραγδαίες γεωπολιτικές μετατοπίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, η «πυξίδα» αποτέλεσε και το τελευταίο κεφάλαιο της «Ιθάκης».

Πλέον, στην Αμαλίας, με αφορμή τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, αλλά και τις συνολικές κινήσεις υποχώρησης που καταγράφονται από την πλευρά της κυβέρνησης, θεωρούν ότι ο ρόλος της «Πυξίδας» είναι πλέον πιο επίκαιρος παρά ποτέ.

Πλήρης κυβερνητική αποτυχία

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, θεωρούν ότι οι εξελίξεις με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την επικύρωση του από τη «βουλή της Βεγγάζης», αποτελεί μια μεγάλη κυβερνητική αποτυχία. Τα «τραπεζώματα» στα Βλάχικα της Βάρης, στον «στρατάρχη» Χαφτάρ, προφανώς και δεν επέφεραν τα αναμενόμενα. Τουλάχιστον, όχι αυτά στα οποία «πόνταρε» η κυβέρνηση.

Οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού υπενθυμίζουν πως προειδοποιούσε συνεχώς την κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2019 και μέχρι σήμερα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Μάλιστα, έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι η Τουρκία επιχειρούσε να δημιουργήσει «χώρο» και ζητούσε ουσιαστικότερη καταδίκη από τις ΗΠΑ και τους εταίρους μας στην ΕΕ καθώς και πρωτοβουλίες για να υπάρξουν κυρώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μιλώντας στη Βουλή, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, ο Αλέξης Τσίπρας είχε προχωρήσει σε μια τοποθέτηση που είχε συζητηθεί έντονα, καθώς συμπλήρωνε πως «η Τουρκία ανακοίνωσε ότι δε θα επιτρέψει ελληνικά πλοία στη περιοχή Συμφωνίας της με την Λιβυή. Συνεπώς είτε θα υπάρξει η πολιτική των ευρωπαϊκών κυρώσεων τώρα. Είτε η πολιτική των ελληνικών φρεγατών ύστερα. Και επειδή ανάμεσα στα δύο προτιμώ αναφανδόν το πρώτο. Για αυτό μου είναι ακατανόητο γιατί τόσους μήνες αντί να καλείτε την Τουρκία να συμμορφωθεί, δεν αξιοποιείτε ευθέως την απειλή των κυρώσεων».

Δεν ήταν, όμως, η μοναδική προειδοποίηση του. Ακολουθήσαν και άλλες πολλές. Ενδεικτικά, στις 30 Σεπτεμβρίου, 2020, ο πρώην πρωθυπουργός απέστειλε επιστολή στους ευρωπαίους εταίρους με την οποία καλούσε τη γερμανική Προεδρία, τη Γαλλία, τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τους ευρωσοσιαλιστές πρωθυπουργούς και επιτρόπους και τις προοδευτικές ευρωομάδες να στηρίξουν «μια δυναμική πολιτική απέναντι στην Τουρκία που να επανεκκινεί με νέους όρους, ισχυρών κυρώσεων και ισχυρής θετικής ατζέντας, τις ευρωτουρκικές σχέσεις».

Αλλαγή στρατηγική από μια νέα κυβέρνηση

Στη χθεσινή του παρέμβαση για το θέμα, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στην κυβέρνηση. Υπενθύμισε ότι ως πρωθυπουργός, παρέδωσε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη τον East Med στα σκαριά, με το καλώδιο διασύνδεσης με τη Κύπρο να προχωρά, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

Και προειδοποίησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραδώσει «Τουρκολιβυκό Σύμφωνο και τα Τουρκικά πολεμικά να παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λίγα μίλια έξω από τη Κάσο», δείχνοντας το μέγεθος της ανησυχίας του. Άλλωστε και η δήλωση «Πόντιου Πιλάτου» στην οποία αρκέστηκε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, δείχνει ότι η επίσκεψη Ρούμπιο δεν βοήθησε και πολύ τις ελληνικές θέσεις για την περιοχή.

Το ερώτημα, πλέον, είναι το «τι να κάνουμε;». Σε αυτό, οι συνεργάτες του κ.Τσίπρα αρχικά, ανατρέχουν στο άρθρο της «Πυξίδας». Το σημαντικό, ωστόσο, στα όσα λένε, είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας θα ανατρέψει τη στρατηγική του δεδομένου συμμάχου που επέβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη «και οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις».

Υποστηρίζουν πως έχουν μια άλλη πρόταση για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, μια νέα εθνική πυξίδα που δεν μπορεί να υπηρετήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.

Βλέπουν μίνι κυβερνητική κρίση

Παρακολουθώντας τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι λίγα εκείνα τα στελέχη της ΕΛΑΣ που διακρίνουν «πανικό» στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, που δεν αποκλείουν ακόμα και μια μίνι κυβερνητική κρίση.

Θεωρούν ότι το Μαξίμου βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς ακόμα και οι ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο για «παταγώδη αποτυχία», χρησιμοποιώντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Η ατάκα του «γαλάζιου» βουλευτή Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο οποίος με τη φράση «τον ήπιαμε» σχολίασε στο Mega News την κυβερνητική αποτυχία με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, είναι ενδεικτική του τι συζητείται από τα στελέχη της ΝΔ, εκτός «αέρα». Ωστόσο, ενδιαφέρον έχει ότι αρκετοί πιστεύουν πως το μέγεθος των αντιδράσεων εντός κυβέρνησης δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί.