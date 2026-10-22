«Παταγώδης αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Οι διαδοχικές αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη καθιστούν επιτακτική μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική», υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας μέσω των social media.

Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ «παραδέχονται ένας μετά τον άλλο την παταγώδη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Τσίπρας: Η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι παρέδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια χώρα «με τον East Med στα σκαριά, με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Κύπρο να προχωρά, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας» και εκείνος θα παραδώσει «τουρκολιβυκό σύμφωνο και τα τουρκικά πολεμικά να παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λίγα μίλια έξω από την Κάσο».

Η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου «μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις», προειδοποιεί και διαμηνύει: «Η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση αυτό να το υπηρετήσει».

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