Η έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της ανατολικής Λιβύης προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, με τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καλογερόπουλο να δηλώνει χαρακτηριστικά «τον ήπιαμε» και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να διαβεβαιώνει ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να εφαρμοστεί.

Με μια φράση που δύσκολα περνά απαρατήρητη, ο βουλευτής Αθηνών Δημήτρης Καλογερόπουλος σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, μετά την έγκρισή του από τη Βουλή της Λιβύης, αποτυπώνοντας με ωμό τρόπο την ανησυχία του για τους χειρισμούς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

«Τον ήπιαμε», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του, με τον ίδιο να διευκρινίζει αμέσως μετά: «Ελληνικά το είπα, ε βέβαια».

Ο βουλευτής δεν έμεινε, ωστόσο, μόνο στη φράση αυτή. Επιχείρησε να εξηγήσει την εκτίμησή του, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική πλευρά περίμενε συγκεκριμένες εξελίξεις, ενώ άσκησε κριτική για τους χειρισμούς που έχουν προηγηθεί.

«Καθόμασταν και περιμέναμε για συγκεκριμένα πράγματα. Η εξωτερική πολιτική είναι σοβαρή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, όπως εκτιμά, «από αστοχίες που έχουν γίνει βρισκόμαστε όπου ο Τούρκος ζητάει έγγραφη ενημέρωση».

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Τι δήλωνε χτες ο Έλληνας ΥΠΕΞ

Την ώρα που εντός της ΝΔ αυξάνοντας οι φωνές για αστοχίες της κυβέρνησης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την κύρωσή του, μόλις χτες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εμφανίστηκε σίγουρος ότι αυτό δεν θα εφαρμοστεί.

«Ελληνικά το είπα, ε βέβαια», έσπευσε να διευκρινίσει ο βουλευτής, ο οποίος υποστήριξε ότι «καθόμασταν και περιμέναμε για συγκεκριμένα πράγματα», επισημαίνοντας πως «η εξωτερική πολιτική είναι σοβαρή» και πως, από αστοχίες που έχουν γίνει, «βρισκόμαστε όπου ο Τούρκος ζητάει έγγραφη ενημέρωση». Στον αντίποδα, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News 104,6 και τον Παύλο Τσίμα, υποστήριξε ότι η κύρωση του μνημονίου από τη Βουλή της ανατολικής Λιβύης δεν δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς τη νομική ισχύ του, τονίζοντας ότι η συμφωνία αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί» υπό καμία εκδοχή.

Παράλληλα, επέμεινε ότι «δεν ήταν στο χέρι της Ελλάδας να το αποτρέψει», κάνοντας λόγο για δυνατότητες διπλωματικών πρωτοβουλιών με τη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων. Έτσι, απέναντι στην ωμή διατύπωση του Καλογερόπουλου και την κυβερνητική διαβεβαίωση ότι το μνημόνιο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, παραμένει το ερώτημα αν οι διπλωματικοί χειρισμοί της Αθήνας μπορούν να αποτρέψουν τη δημιουργία τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.