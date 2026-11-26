«Άκυρο, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα» το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει έντονα την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, εκφράζοντας πλήρη αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο, με ψήφισμα που ενέκρινε η Ολομέλεια διά ανατάσεως χειρός.

Το ψήφισμα επαναβεβαιώνει την πάγια θέση της Ευρωβουλής ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο «είναι άκυρο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα» και τονίζει ότι η επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης «δεν αλλάζει» το νομικό καθεστώς του.

Ζητούν στοχευμένες κυρώσεις και επανεξέταση της χρηματοδότησης Τουρκίας και Λιβύης

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες. Καλούν το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, εφόσον η εφαρμογή του μνημονίου οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών.

Εξάλλου, ζητούν να επανεξεταστεί η χρηματοδοτική συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη, ώστε ευρωπαϊκοί πόροι να μη στηρίζουν δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου.

Αποδοκιμασία για το casus belli

Με το ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την εξαγγελία της Άγκυρας για θαλάσσια πάρκα πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας ως μέσο προώθησης των διεκδικήσεων της «Γαλάζιας Πατρίδας», την πολιτική εργαλειοποίηση των NAVTEX, τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων και την παράνομη αλιεία.

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Επιπλέον, αποδοκιμάζει το τουρκικό casus belli, επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, σε θαλάσσιες ζώνες και καλεί την Άγκυρα να απέχει από οποιαδήποτε παρέμβαση στην υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου «Great Sea Interconnector».

Την ίδια ώρα, οι ευρωβουλευτές ζητούν να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή δράση για τη θαλάσσια ασφάλεια, στα πρότυπα της επιχείρησης «Ασπίδες», με στόχο την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών, των ενεργειακών διαδρόμων και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Τέλος, καλεί την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, και την Κομισιόν να υποβάλουν εντός τριών μηνών έκθεση για τις διπλωματικές ενέργειες, τις εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων και τυχόν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων κρατών μελών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ