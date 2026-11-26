Η πρώτη παρέλαση της Macy’s για την Ημέρα των Ευχαριστιών έγινε το 1924 και ξεκίνησε ως χριστουγεννιάτικη παρέλαση.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των 100 χρόνων της η διάσημη παρέλαση για την Ημέρα των Ευχαριστιών αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας.

Η παρέλαση Macy’s μεταφέρεται για το Σάββατο στις 8:30 μ.μ. καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές και ανέμους. Αυτός ο νέος προγραμματισμός σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η παραδοσιακή παρέλαση με τα τεράστια φουσκωτά μπαλόνια αναβάλλεται, εξαιρουμένων των 1942 ως 1944 κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεδρίαση με τον δήμο της Νέας Υόρκης, ανέφεραν οι διοργανωτές. Ο δήμαρχος της πόλης, ο Ζοχράν Μαμντάνι δεν θα μπορέσει να παραστεί στη μεγαλειώδη παρέλαση για΄τι έχει προγραμματισμένο χειρουργείο για το πόδι του. «Δεν θα μπορέσω να παραστώ με οδηγίες γιατρού» ανέφερε ο Μαμντάνι.

Η αναβολή της παρέλασης είναι ωστόσο μία τεράστια διαδικασία με χιλιάδες εθελοντές και μέλη της αστυνομίας και των αρχών να είναι επί ποδός.

Τα τεράστια μπαλόνια θα ξεφουσκωθούν, θα επιστρέψουν στο Νιού Τζέρσι, και στη συνέχεια θα τα φουσκώσουν ανά το απόγευμα της Παρασκευής, δήλωσε ο Γουίλ Κρος, εκτελεστικός παραγωγός της διοργάνωσης. Η πρώτη παρέλαση των Macy’s για την ημέρα των Ευχαριστιών έγινε το 1924 και ξεκίνησε ως χριστουγεννιάτικη παρέλαση.

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Με πληροφορίες του CNN