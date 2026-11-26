Στέγη, ακρίβεια και σκάνδαλα στην προεκλογική ατζέντα.

Περιορίζεται η δημοσκοπική διαφορά μεταξύ του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP) και των Σοσιαλιστών (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τις πρόωρες εκλογές της Κυριακής 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον τελευταίο συγκεντρωτικό δείκτη δημοσκοπήσεων της El País, το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει 31,5%, οι Σοσιαλιστές 29% και το ακροδεξιό Vox 17,9%. Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, η οποία κατά την προκήρυξη των εκλογών στις 6 Οκτωβρίου βρισκόταν στις έξι ποσοστιαίες μονάδες, έχει περιοριστεί στις 2,5.

Σημαντική απόκλιση καταγράφεται στη δημοσκόπηση του κρατικού ινστιτούτου CIS, η οποία εμφανίζει τους Σοσιαλιστές στο 34,4%, το Λαϊκό Κόμμα στο 24,7% και το Vox στο 15,6%.

Την προεκλογική ατζέντα κυριαρχούν η στεγαστική κρίση, η ακρίβεια, οι υποθέσεις διαφθοράς, το μεταναστευτικό και η ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών.

Η εκτίναξη των τιμών των ακινήτων και των ενοικίων, η δυσκολία πρόσβασης των νέων στη στέγη και η διεύρυνση της απόστασης μεταξύ εισοδημάτων και κόστους κατοικίας έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά ζητήματα της κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.

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Την ίδια ώρα, οι δικαστικές υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα του κομματικού και οικογενειακού περιβάλλοντος του Σάντσεθ βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής επιχειρηματολογίας. Ο Ισπανός πρωθυπουργός προβάλλει τις επιδόσεις της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησής του, ενώ επιχειρεί να κινητοποιήσει τους προοδευτικούς ψηφοφόρους προτάσσοντας το ενδεχόμενο συμμετοχής του Vox σε μια κυβέρνηση της Δεξιάς.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, θέτει στο επίκεντρο της εκστρατείας του τη διαφθορά.

Στην Ισπανία, το εκλογικό αποτέλεσμα θα κριθεί όχι μόνο από τη διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά και από την αριθμητική των κυβερνητικών συνεργασιών, με το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας να βρίσκεται στις 176 από τις 350 έδρες του Κοινοβουλίου.

Εννοείται ότι το αποτέλεσμα των ισπανικών εκλογών ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες και την Αθήνα.

Α.