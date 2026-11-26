Το χωριό της Σεβίλλης όπου δεν υπάρχει στεγαστική κρίση και το ενοίκιο κοστίζει μόλις 20 ευρώ: «Εάν μπορούμε να χτίζουμε με αυτόν τον τρόπο στη Μαριναλέδα, τότε αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε στον κόσμο», δηλώνει ο δήμαρχος Σέρχιο Γκόμεθ.

Αν πληρώνετε εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα μόνο και μόνο για να έχετε μια στέγη πάνω από το κεφάλι σας, η ιδέα ενός σπιτιού με νοίκι μόλις 20€ τον μήνα πιθανότατα ακούγεται εξωπραγματική.

Κι όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα σε μια μικρή πόλη της επαρχίας της Σεβίλλης, που συνεχίζει επί δεκαετίες την παράδοση της κολεκτιβίστικης διαχείρισης της γης (μέσω του αγροτικού συνεταιρισμού El Humoso), της δημοτικής κοινωνικής κατοικίας και της άμεσης δημοκρατίας μέσω λαϊκών συνελεύσεων.

Καλώς ήρθατε στη Μαριναλέδα, μια πόλη περίπου 2.600 κατοίκων, όπου το στεγαστικό σύστημα διαφέρει ριζικά από την ιδιωτική αγορά ακινήτων που συναντάται στην υπόλοιπη Ισπανία. Ο δήμος ολοκληρώνει τώρα 24 νέες κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες αναμένεται να ενοικιαστούν στους κατοίκους έναντι 15€ έως 20€ τον μήνα.

Τα σπίτια των 20 ευρώ τον μήνα στη Σεβίλλη

Τα νέα σπίτια κατασκευάζονται σε δύο συγκροτήματα, με 10 ημιανεξάρτητες μεζονέτες στο ένα και 14 στο άλλο. Πρόκειται για ισόγειες ή διώροφες κατοικίες και όχι για πολυκατοικίες, ακολουθώντας τον παραδοσιακό τύπο δόμησης της Μαριναλέδα. Τα ακίνητα θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι κάτοικοι δεν μπορούν απλώς να τα αγοράσουν και να τα διαθέσουν στην ελεύθερη αγορά.

Όταν μια οικογένεια αποχωρεί, το σπίτι παραχωρείται σε κάποιον άλλον που το έχει ανάγκη. Οι αιτούντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι κάτοικοι της Μαριναλέδα για τουλάχιστον δύο χρόνια, ενώ κατά την κατανομή των κατοικιών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε ατόμου. Το ενοίκιο των 15 έως 20 ευρώ προκύπτει από ένα σύστημα που βασίζεται στη δημόσια γη, στον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη συμμετοχή των ίδιων των μελλοντικών κατοίκων στην κατασκευή των σπιτιών τους.

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Οι κάτοικοι χτίζουν τα ίδια τους τα σπίτια

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Πιλάρ Πριέτο, η οποία ζει στο σπίτι της στη Μαριναλέδα από το 1993. Η ίδια και η οικογένειά της βοήθησαν στην κατασκευή του ακινήτου, παρόλο που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία στις οικοδομικές εργασίες. Οι μελλοντικοί κάτοικοι εργάστηκαν ως εργάτες κατά τη διάρκεια της ανέγερσης και οι ώρες εργασίας που προσέφεραν συνυπολογίστηκαν στον καθορισμό του τελικού κόστους.

Η Πιλάρ αναφέρει ότι η ίδια και ο σύζυγός της βοήθησαν σε εργασίες, όπως το σκάψιμο των θεμελίων, προτού μετακομίσουν τελικά στο νεόδμητο σπίτι μαζί με τον μικρό τους γιο. Από τότε πληρώνει λιγότερα από 20 ευρώ τον μήνα. Το στεγαστικό μοντέλο του δήμου λειτουργεί εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με τον ίδιο τον δήμο, η δημόσια γη διατίθεται στους πολίτες, ενώ τα υλικά, η τεχνική υποστήριξη και η κατασκευαστική βοήθεια παρέχονται μέσω συμφωνιών και προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Πάνω από 350 σπίτια έχουν χτιστεί με αυτό το σύστημα.

Μια αγορά κατοικίας χωρίς ιδιωτική κερδοσκοπία

Η προσέγγιση της Μαριναλέδα βασίζεται στη διατήρηση της στέγασης εκτός της συμβατικής αγοράς ακινήτων. Ο δήμος αναφέρει ότι η γη αποκτήθηκε και πέρασε στον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής ώστε να χρησιμοποιηθεί για στέγαση αντί να αφεθεί έρμαιο στην ιδιωτική κερδοσκοπία. Αυτή η αρχή συνεχίζεται και στο τελευταίο κατασκευαστικό έργο.

Οι νέες κατοικίες θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο, με το ενοίκιο να προσαρμόζεται στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των κατοίκων και όχι σε όσα θα μπορούσε να χρεώσει ένας ιδιώτης ιδιοκτήτης. Ο δήμαρχος Σέρχιο Γκόμεθ, ο οποίος διαδέχτηκε τον Χουάν Μανουέλ Σάντσεθ Γκορδίγιο, περιγράφει το σύστημα ως ζήτημα χρηστής διαχείρισης και όχι ως «θαύμα». Ο ίδιος ζει σε δημοτική κατοικία και πληρώνει ενοίκιο στο Δημαρχείο, όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι.

Μπορεί να συνεχιστεί αυτό το μοντέλο;

Οι επόμενες 24 κατοικίες βρίσκονται ήδη κοντά στην ολοκλήρωσή τους, αλλά ο δήμος θέλει να συνεχίσει να χτίζει περισσότερες προσιτές κατοικίες. Ο Γκόμεθ δηλώνει ότι η Μαριναλέδα χρειάζεται τη στήριξη της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας για να το πετύχει. Το εθνικό Σχέδιο Στέγασης για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει 7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας, με τουλάχιστον το 40% να προορίζεται για την κατασκευή ή την απόκτηση κατοικιών.

Στην Ανδαλουσία έχουν κατανεμηθεί 718,2 εκατομμύρια ευρώ σε κρατική χρηματοδότηση για την πενταετή αυτή περίοδο, παράλληλα με μια ελάχιστη περιφερειακή συνεισφορά ύψους 478,8 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο δήμαρχος. Για όποιον δυσκολεύεται να βρει ένα προσιτό σπίτι αλλού στην Ισπανία, οι αριθμοί της Μαριναλέδα εντυπωσιάζουν. Ενώ τα ιδιωτικά ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι κάτοικοι αυτής της μικρής πόλης της Σεβίλλης μπορούν ακόμη να βρουν δημοτική κατοικία με το πολύ 20 ευρώ τον μήνα, με ορισμένες οικογένειες να παραμένουν στα σπίτια τους για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Με πληροφορίες από EuroWeekly news