Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει η Όλγα Κεφαλογιάννη, ζητώντας την αναίρεση της απόφασης για τη συνεπιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Μίνωα Μάτσα. Η υπουργός Τουρισμού θέτει εκ νέου ζήτημα για τον τρόπο άσκησης της επιμέλειας και τις συνεχείς εναλλαγές κατοικίας των παιδιών.

Στον Άρειο Πάγο το θέμα της επιμέλειας των δύο ανήλικων παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα. Η υπουργός Τουρισμού προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης του Εφετείου που έδινε τη συνεπιμέλεια των παιδιών στον πρώην σύζυγό της.

Νέος γύρος δικαστικής αντιπαράθεσης ξεκινά για την Όλγα Κεφαλογιάννη και τον πρώην σύζυγό της για το θέμα της επιμέλειας των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Με αίτησή της η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη κατέθεσε στον Άρειο Πάγο αίτηση ζητώντας να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου με την οποία είχε από κοινού με τον πρώην σύζυγό της, Μίνωα Μάτσα, τη συνεπιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Αντιδρώντας στην απόφαση αυτή του δικαστηρίου το οποίο είχε απορρίψει την έφεση που είχε η ίδια ασκήσει, η κ. Κεφαλογιάννη φέρνει την υπόθεση στον Άρειο Πάγο προκειμένου να κρίνει πως θα ασκείται η επιμέλεια αλλά και πότε τα παιδιά θα μπορούν να διαμένουν στο σπίτι του πατέρα τους.

Με την έφεσή της η υπουργός Τουρισμού είχε στραφεί κατά της πρωτόδικης απόφασης, ζητώντας να έχει εκείνη την αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών.

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Ωστόσο τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό τα δικαστήρια είχαν αποφανθεί για την από κοινού άσκηση της επιμέλειας και την ισόχρονη διαμονή των παιδιών στις κατοικίες των δύο γονέων.

Αυτή τη φορά, με την αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε διά του δικηγόρου της η κ. Κεφαλογιάννη, εστιάζει στο χρόνο που θα μπορούν να είναι τα δύο παιδιά στην οικία του Μίνωα Μάτσα, με δεδομένο πως μέσα σε 4 μέρες, κάθε εβδομάδα, από την Τρίτη έως και Παρασκευή, αλλάζουν σπίτι 3 φορές.

Οι συνεχείς αλλαγές κατοικίας και περιβάλλοντος, επισημαίνει η υπουργός Τουρισμού, χωρίς να υπάρχει μια σταθερή βάση κατοικίας, αποβαίνει σε βάρος των ανήλικων παιδιών.

Η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης αναμένεται να προσδιοριστεί μέσα στο επόμενο διάστημα.