Το Geely E2 έφτασε το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου παραγωγών.

Η Geely γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο: το εκατομμυριοστό Geely E2 βγήκε από τη γραμμή παραγωγής, περίπου δύο χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του μοντέλου στην Κίνα, τον Οκτώβριο του 2024. Η μοναδική αυτή επίδοση αποτυπώνει την απήχηση του compact αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου και τη θέση που έχει κατακτήσει σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές παγκοσμίως.

Το 2025, το Geely E2 κατέγραψε 465.775 λιανικές πωλήσεις στην Κίνα, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ όλων των μοντέλων, ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της China Passenger Car Association (CPCA).

Η πορεία του αποκτά παράλληλα διεθνή διάσταση. Για τη Geely, το εκατομμυριοστό Geely E2 αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην ανάπτυξη της ηλεκτρικής της γκάμας και της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.

Το Geely E2 είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά και δίνει νέα διάσταση στην καθημερινή ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και άνεση που ξεπερνά τις προσδοκίες της κατηγορίας του. Με μοντέρνο σχεδιασμό, ευρύχωρο εσωτερικό και προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, το νέο compact μοντέλο προσφέρει την ευελιξία που απαιτείται εντός και εκτός πόλης, και την ποιότητα που αναζητά κανείς σε ένα αυτοκίνητο ανώτερης κατηγορίας.

Ασφάλεια 5 αστέρων Euro NCAP

Το Geely E2 απέσπασε την ανώτατη συνολική αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP του 2026.

Με βάση το νέο πρωτόκολλο, που εξετάζει την ασφάλεια σε τέσσερα στάδια, το μοντέλο σημείωσε 79% στην ασφαλή οδήγηση, 72% στην αποφυγή σύγκρουσης, 86% στην προστασία κατά τη σύγκρουση και 95% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση.

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Η αξιολόγηση αναδεικνύει την ολοκληρωμένη προσέγγιση του Geely E2 στην προστασία των επιβατών. Το Euro NCAP αναφέρει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση λανθασμένης χρήσης της ζώνης ασφαλείας, την παρακολούθηση της κατάστασης του οδηγού και το σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού. Το προηγμένο eCall έλαβε την πλήρη βαθμολογία για τις πληροφορίες που μεταδίδει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά από σύγκρουση.

Geely E2: Εύκολα δικό σου με το πρόγραμμα FREEDOM 100 από €19.990 ή με €186/μήνα.

Το νέο Geely E2 είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Geely,με τις τιμές λιανικής να διαμορφώνονται ως εξής:

FREEDOM Bonus: Απόκτηση του Geely E2 σήμερα, με άμεσο οικονομικό όφελος €2.000.

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0% επιτόκιο για 60 μήνες και μόλις €186/μήνα ή

3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και δόση €238/μήνα

Επιπρόσθετα, οι τιμές του Geely E2 συνδιαστικά με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», ξεκινούν από €16.990.

Το Geely E2 συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πλαίσιο εγγυήσεων και οδικής βοήθειας που περιλαμβάνει:

Εγγύηση 6 έτη ή 150.000χλμ

High Voltage Battery – 8 έτη ή 150.000 χλμ

6 έτη δωρεάν οδική βοήθεια με mobile service

Το compact ηλεκτρικό της Geely, κατακτά τους δρόμους όλου του κόσμου, σχεδιασμένο για να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, πιο εύκολη και πιο ελκυστική.