Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω της απεργίας αύριο, Τετάρτη (25/11).

Αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς φέρνει η απεργία της 25ης Νοεμβρίου, καθώς οι εργαζόμενοι σε μετρό, τραμ και προαστιακό θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας, ενώ 24ωρη κινητοποίηση έχουν ανακοινώσει τα ναυτεργατικά σωματεία.

Στάση εργασίας στον προαστιακό Αθηνών

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην απεργία που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά για την Τετάρτη (25/11) με στάση εργασίας των μηχανοδηγό στον προαστιακό Αθηνών (Πειραιάς- Αεροδρόμιο- Κιάτο- Χαλκίδα).

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 04:00 έως τις 08:00 και από τις 20:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας. «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες και στους υπόλοιπους κλάδους που αγωνίζονται ενάντια στην ακρίβεια, την υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων και την πολιτική που μετατρέπει την εργασία σε διαρκή αγώνα επιβίωσης» αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Για τους μηχανοδηγούς, ο αγώνας αυτός συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την υποστελέχωση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τις αυθαίρετες πειθαρχικές διώξεις και την προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών για τις συστημικές αδυναμίες του σιδηροδρόμου στους εργαζόμενους. Την ώρα που η Hellenic Train εξακολουθεί να αποφεύγει τον ουσιαστικό διάλογο με το σωματείο μας, οι μηχανοδηγοί απαντούν με συλλογική δράση και διεκδίκηση», υπογραμμίζει ακόμα και απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση, στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10:30 της Τετάρτης (25/11).

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι με τη συνδρομή των σωματείων εργαζομένων θα πραγματοποιήσει δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας.

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Τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών που θα πραγματοποιηθούν είναι τα εξής:

Επίσης, λόγω των κινητοποιήσεων ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον τροποποιήσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανέφερε η Hellenic Train.

Απεργία: Τα πρώτα και τα τελευταία δρομολόγια σε μετρό και τραμ

Με στάση εργασίας συμμετέχουν στην απεργία και οι εργαζόμενοι στις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και στο τραμ. Δρομολόγια θα πραγματοποιούνται αύριο, Τετάρτη, από τις 09:00 έως τις 18:00.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, θα ισχύσουν τα εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Γραμμές 2 - 3 Μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 17:36,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 16:54.

Τραμ Γραμμή 6:

Σύνταγμα: Ο πρώτος συρμός προς Πικροδάφνη θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08.

Πικροδάφνη: Ο πρώτος συρμός προς Σύνταγμα θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος προς Σύνταγμα στις 16:18 και προς Ν. Κόσμο στις 16:34.

Τραμ Γραμμή 7:

Ασκληπιείο Βούλας: Ο πρώτος συρμός προς Ακτή Ποσειδώνος θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος προς Ακτή Ποσειδώνος στις 16:07 και προς ΣΕΦ στις 16:31.

Ακτή Ποσειδώνος: Ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 16:41 και προς 2η Αγίου Κοσμά στις 17:12.

ΣΕΦ: Ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 09:51.

Πλοία: 24ωρη απεργία από τα σωματεία

Ναυτεργατικά σωματεία έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη (25/11). Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» ανακοίνωσαν πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού συμμετέχει στις κινητοποιήσεις με 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στην Αδριατική. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια στα λιμάνια που καλύπτει η απεργία, επισημαίνει στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν, επίσης, πληρώματα ρυμουλκών.

Παράνομη κρίθηκε η απεργία της ΟΣΥΠΑ

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είχε εξαγγείλει 24ωρη απεργία, η οποία κρίθηκε παράνομη, έπειτα από αγωγή των υπουργών Οικονομικών, Υποδομών- Μεταφορών και Εσωτερικών και της ΥΠΑ, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, «αναγνωρίζει ότι η απεργιακή κινητοποίηση της 25ης Νοεμβρίου 2026 έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ, ωστόσο απαγορεύει στην ΟΣΥΠΑ τη συμμετοχή της σε αυτήν, κρίνοντας παράνομη τη συμμετοχή της ομοσπονδίας».

Η ΟΣΥΠΑ σεβόμενη τις δικαστικές αποφάσεις αναστέλλει τη συμμετοχής της στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, διατηρεί όμως ακέραιο το δικαίωμά της να εξετάσει, σε συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους, κάθε νόμιμη δυνατότητα προστασίας των συνδικαλιστικών και θεσμικών δικαιωμάτων της.