Ξετυλίγεται το κουβάρι της δολοφονίας του «Παπαγάλου» – Οι διασυνδέσεις με τον κόσμο της νύχτας, τι ερευνούν οι Αρχές.

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του 52χρονου Ν.Γ., γνωστού στους κύκλους της νύχτας ως «Παπαγάλος», στη Γλυφάδα, φέρνει η ταυτοποίηση των δύο 48χρονων που φέρονται να εμπλέκονται στην εκτέλεσή του. Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται, με το ενδιαφέρον των Αρχών να στρέφεται πλέον όχι μόνο στον εντοπισμό των εμπλεκομένων, αλλά κυρίως στο κίνητρο της δολοφονίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 48χρονος Αλβανός που αναζητείται έχει ταυτοποιηθεί ως ο οδηγός της μοτοσικλέτας στην οποία επέβαινε ο εκτελεστής του 52χρονου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρόσωπο με βαρύ ποινικό παρελθόν, το οποίο φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί κατά το παρελθόν ως μπράβος στις ομάδες του Βασίλη Γρίβα και του Μανώλη Καραγιάννη, δύο προσώπων που είχαν πρωταγωνιστήσει στον πόλεμο της νύχτας και δολοφονήθηκαν την προηγούμενη δεκαετία. Παράλληλα, φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ένοπλων ληστειών, ενώ σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στην Καλαμάτα τον Ιούλιο του 2023.

Την ίδια ώρα, στη φυλακή βρίσκεται ήδη ο 48χρονος Έλληνας που συνελήφθη στις 18 Νοεμβρίου στο Αγρίνιο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και, μετά την απολογία του στον ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος. Η δική του εμπλοκή, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αφορά το στάδιο μετά τη δολοφονία. Οι δύο δράστες, αφού εκτέλεσαν τον 52χρονο, κατευθύνθηκαν στην Κερατέα, όπου στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα που είχαν χρησιμοποιήσει σε απομονωμένη κατοικία. Εκεί τους ανέμενε ο 48χρονος συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να τους παρέλαβε με αυτοκίνητο και να τους μετέφερε σε άλλη περιοχή της Αττικής.

Στη συνέχεια, ο ίδιος φέρεται να προχώρησε στην πώληση του ενός κράνους που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, ενώ παράλληλα μερίμνησε για την αποσυναρμολόγηση της μοτοσικλέτας σε επιμέρους τμήματα, προκειμένου να εξαφανιστούν τα ίχνη της.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκαν τμήματα της μοτοσικλέτας, επιμελώς κρυμμένα σε οικία, καθώς και άλλα εξαρτήματα μέσα σε αυτοκίνητο. Ο κινητήρας του δικύκλου δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Παράλληλα, κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια και ένα κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό της μοτοσικλέτας.

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Το παρελθόν των δύο πλευρών και τα ανοιχτά «μέτωπα» της νύχτας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για την εμπλοκή του σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Ειδικότερα, το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος εκβιαστών, φερόμενο ως μέλος της ομάδας του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού με το προσωνύμιο «Θαμνάκιας», ένα από τα ηγετικά πρόσωπα της λεγόμενης Greek Mafia, δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρι.

Από την άλλη πλευρά, ο 48χρονος Αλβανός που αναζητείται φέρεται να είχε παλαιότερη παρουσία στις ομάδες του Βασίλη Γρίβα και του Μανώλη Καραγιάννη, οι οποίοι είχαν συνδεθεί με ισχυρά κυκλώματα της νύχτας και είχαν βρεθεί στο επίκεντρο αιματηρών αντιπαραθέσεων για τον έλεγχο δραστηριοτήτων και εκβιασμών. Το συγκεκριμένο στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την έρευνα, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις διασυνδέσεις του θύματος και των φερόμενων δραστών στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, αναζητώντας πιθανές προσωπικές διαφορές ή ανοιχτούς λογαριασμούς. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με οπαδικές αντιπαραθέσεις έχει πλέον απομακρυνθεί από το επίκεντρο της έρευνας, με τις Αρχές να εξετάζουν κυρίως το περιβάλλον της νύχτας και τις πιθανές διασυνδέσεις με εγκληματικές ομάδες.

«Άφαντος» ο εκτελεστής

Το σημαντικότερο κενό στην υπόθεση παραμένει η ταυτότητα του δεύτερου επιβάτη της μοτοσικλέτας, ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που άνοιξε πυρ και εκτέλεσε τον 52χρονο. Το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του, αλλά και για να διαπιστωθεί εάν πίσω από τη δολοφονία υπήρχαν ηθικοί αυτουργοί.

Παράληλλα, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο ταυτοποιημένος δράστης να έχει διαφύγει στην Αλβανία - χώρα καταγωγής του-, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται πιθανό να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός και η σύλληψή του ακόμη και εκτός ελληνικών συνόρων.