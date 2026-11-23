Παρουσιάστηκε το βιβλίο των Κ.Βενιζέλου και Μιχ. Ιγνατίου.

Ενα ντοκουμέντο για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το καλοκαίρι του 1974 στην Κύπρο και την Ελλάδα, που αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του τότε υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, αποτελεί το νέο βιβλίο των δημοσιογράφων Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Ιγνατίου με τίτλο «Ενοχος - Η εντολή του Κίσινγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974». Η παρουσίαση του βιβλίου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρίζες, έγινε στην Αθήνα, ενώ, όπως τόνισαν οι δύο συγγραφείς περιέχονται αποκαλυπτικά τηλεγραφήματα και απόρρητες επικοινωνίες, που έρχονται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας.

«Εάν δεν ήμασταν φίλοι αγαπημένοι με τον Μιχάλη Ιγνατίου, νομίζω ότι δεν θα έβγαινε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε καλή χημεία και εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Η έρευνα αυτή πάει πολλά χρόνια. Βγάλαμε ένα βιβλίο το 2002, βγάλαμε ένα καινούργιο φέτος, μια ενισχυμένη, εμπλουτισμένη έκδοση. Θεωρώ ότι η γενιά του '74, είμαστε η τελευταία γενιά που έχουμε μνήμες από εκείνη την εποχή. Και έχουμε την ανάγκη ουσιαστικά και με έρευνα να συντηρούμε αυτό το θέμα της κατοχής στην Κύπρο. Που είναι, θεωρούμε, κληρονομιά για τις επόμενες γενιές να συντηρούν και να ερευνούν το πρόβλημα της Κύπρου, το οποίο συχνά - πυκνά ξεχνιέται», επισήμανε ο Κώστας Βενιζέλος και προσέθεσε: «Θέλω να σταθώ σε δύο θέματα. Το ένα είναι του προγεφυρώματος, που αξιοποίησαν οι Αμερικάνοι, η χούντα και οι Τούρκοι. Εχουμε αναφορά από τον δικτάτορα Ιωαννίδη, στις 20 Ιουλίου, στο Πολεμικό Συμβούλιο - υπάρχει και το ηχητικό στο βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά - όπου εκεί καθησυχάζει τους στρατηγούς και τους λέει ότι δεν θα γίνει τίποτα, θα μπουν οι Τούρκοι και θα πάρουν ένα κομμάτι γης. Ενα προγεφύρωμα. Αναφέρεται σε προγεφύρωμα από την Κερύνεια στην Λευκωσία. Αυτό το έλεγε 20 Ιουλίου το πρωί, η Κερύνεια έπεσε στις 22. Οπότε πώς μπορεί να ήξερε ο συγκεκριμένος ότι στις 22 του μηνός θα δημιουργηθεί το προγεφύρωμα; Επειδή, απλώς, ήταν προδοσία. Αυτό είναι ένα στοιχείο του παζλ της προδοσίας σε βάρος της Κύπρου. Το δεύτερο θέμα είναι η αναφορά Ετσεβίτ στον Κίσινγκερ, όπου εκεί επίσης επιβεβαιώνεται η προδοσία. Ο Ετσεβίτ του λέει: "Θα μπούμε μέσα, θα κάνουμε ένα προγεφύρωμα και να πείτε στους Έλληνες να μην αντιδράσουν, να μην μας πολεμήσουν". Και οι Έλληνες, η χούντα, για να είμαστε πιο σωστοί, δεν πολέμησαν και η Κύπρος βρίσκεται σήμερα υπό κατοχή».

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, αναφερόμενος ειδικότερα στον ρόλο του Κίσινγκερ ανέφερε ο Κ. Βενιζέλος: «Στις 5 Αυγούστου του 1974, μεταξύ πρώτης και δεύτερης εισβολής, σε μια σύσκεψη όπου ουσιαστικά ήταν η απολογία του Κίσινγκερ η "νεκροψία" της Κύπρου, εκεί, σαν χείμαρρος, χωρίς να τον σταματήσει κανένας, είπε ότι “ έχουμε πετύχει περισσότερα απ' ό,τι είχαμε σχεδιάσει και δεν έχουμε να απολογηθούμε σε κανέναν”».

Σημείωσε, επίσης, ότι «η έρευνα βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλές δυσκολίες, αλλά και επιτυχίες. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι και με μεθοδευμένες προσπάθειες φίμωσης. Πρέπει να αναφέρουμε ότι δώσαμε μια δικαστική μάχη απέναντι στους θιασώτες της ΕΟΚΑ Β', που κερδίσαμε πρωτόδικα, αλλά και στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η επιτυχία αυτή ήταν σημαντική, σημαντικότερο ήταν ότι δεν κάναμε πίσω παρά τις πιέσεις και τις προσπάθειες μεσολαβούντων να υπάρξει συμβιβασμός, όπως υπέδειξαν άλλοι. Ούτε απολογηθήκαμε, ούτε αποδεχτήκαμε να αφαιρέσουμε σελίδες του βιβλίου της πρώτης έκδοσης. Κερδίσαμε τη δίκη. Το 1974 δεν χάσαμε έναν πόλεμο, δεν νικηθήκαμε, προδοθήκαμε. Οι επιτελικοί σχεδιασμοί των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ υλοποιούσαν σχεδιασμούς που εξυπηρετούσαν την Τουρκία και τα συμφέροντα της συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή. Συνεργοί σ' αυτό ήταν οι άνθρωποι της χούντας των Αθηνών και οι συνεργάτες τους στην Κύπρο και στην ΕΟΚΑ Β'. Απαιτείται, ωστόσο, μια κρίσιμη διάκριση: Η Ελλάδα δεν ταυτίζεται με τη χούντα των Αθηνών. Η χούντα ήταν το δικτατορικό καθεστώς που κυβερνούσε την Ελλάδα, όχι η Ελλάδα, όχι η ελληνική κοινωνία, όχι ο λαός. Η διάκριση αυτή θα πρέπει να γίνεται για σκοπούς ιστορίας και πολιτικής ανάλυσης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Μ.Ιγνατίου υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, από την πλευρά του: «Στα έγγραφα κάποια στιγμή, πριν να ξεκινήσει η εισβολή στην Κύπρο, έχουμε μια συνομιλία του Κίσινγκερ με τον Νίξον, ο οποίος του λέει: “ Μήπως να στείλουμε μια επιστολή”; Είναι η μόνη αναφορά που γίνεται. Και ο Κίσινγκερ του λέει: “ Αν θα στείλουμε επιστολή, πρέπει να στείλουμε και στους δύο. Και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ο,τι θα ήταν υπεύθυνοι και οι δύο εάν προχωρούσαν σε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο". Ο Νίξον το έλεγε για την Κύπρο, κι αυτός έκανε ότι δεν άκουγε και του έλεγε: “ Πρέπει να αποφευχθεί ο ελληνοτουρκικός πόλεμος”. Ο Κίσινγκερ έλεγε στον Ετσεβίτ “ κοίταξε, μη μου κάνεις ελληνοτουρκικό πόλεμο”. Κι ο άλλος του ανέφερε: “ Ενα προγεφύρωμα θέλω να κάνω. Να με αφήσεις να κάνω ένα προγεφύρωμα και μετά να σταματήσουμε και να πάμε στις συνομιλίες και θα τελειώσει το Κυπριακό μέσα σε μέρες”. Αυτό έγινε. Ο Κίσινγκερ, βεβαίως, αφού εξασφάλισε ότι δεν θα χτυπηθούν μεταξύ τους οι Έλληνες και οι Τούρκοι, υποσχέθηκε στον Ετσεβίτ να μεταφέρει το αίτημά του στην Αθήνα, ότι “ όταν κατεβούμε στην Κύπρο, μη μας χτυπήσετε”. Μεταφέρθηκε το αίτημα στον Ιωαννίδη, γι' αυτό και ο Ιωαννίδης στο ντοκουμέντο του Παπαχελά, το ηχητικό, λέει ότι “ ένα προγεφύρωμα θα κάνουν”. Προσέξτε: Ολοι χρησιμοποιούν την ίδια λέξη. Την εισβολή την χαρακτηρίζουν “ ένα προγεφύρωμα”».

Έπισήμανε ακόμη, μεταξύ άλλων, ο Μ. Ιγνατίου: «Εμείς στο βιβλίο το πρώτο είχαμε την τύχη να μιλήσουμε με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Σάϊρους Βανς και τον υφυπουργό Εξωτερικών, Τζορτζ Μπολ, ο οποίος ταύτισε την τύχη του με την Κύπρο. Ελεγε στον Ινονού τότε: “ Θα σας κόψω τα πόδια σας αν το κάνετε, αν κάνετε εισβολή”. Και με τον Τζόζεφ Σίσκο, τον άνθρωπο που μαζί με τον Μπολ σταμάτησαν την εισβολή. Και τον επέλεξε ο Κίσινγκερ να σταματήσει τον πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εμένα μου είπε ο ίδιος ο Σίσκο, μάλιστα μου περιέγραψε μέσα σε οκτώ κασέτες τα πάντα. Ηταν ένας άνθρωπος που μας βοήθησε πάρα πολύ, μας άνοιξε πόρτες. Ηταν ο άνθρωπος που μας βοήθησε να βρούμε τον χάρτη που έδειχνε την Κύπρο μια μέρα πριν πώς θα είναι η Κύπρος την επόμενη μέρα της δεύτερης εισβολής. Οσον αφορά στον Κίσινγκερ, δεν τον ενδιέφερε να μη γίνει η εισβολή, αλλά να μη γίνει ο ελληνοτουρκικός πόλεμος. Ο οποίος δεν έγινε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ιδιαίτερα τις δύο πρώτες μέρες δεν κουνήθηκαν οι Έλληνες στρατηγοί που ήταν στην Κύπρο και οι αξιωματικοί, οι περισσότεροι, εκτός από τους Λοκατζήδες και εκτός από την ΕΛΔΥΚ, οι οποίοι αρκετοί χάθηκαν, πολέμησαν γενναία και βοήθησαν να κρατηθεί η Κύπρος για δύο μέρες. Αν υπήρχε βοήθεια αυτές τις δύο μέρες, δεν θα έμπαιναν ποτέ οι Τούρκοι στην Κύπρο».

Καταλήγοντας σημείωσε ο συγγραφέας: « Εγώ τη λέξη “ προδότης” δεν την έχω χρησιμοποιήσει για κανέναν. Τη χρησιμοποίησα μόνο για τον Ιωαννίδη, διότι δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι συνεργάστηκε. Και δεν είναι μόνο η λέξη “ προγεφύρωμα”. Ηταν το γεγονός ότι εσυμφώνησε να μην χτυπήσει τους Τούρκους όταν θα έμπαιναν στην Κύπρο. Θεωρώ ότι ο Ιωαννίδης πρόδωσε την Κύπρο και πιστεύω ότι συνεργάστηκε με τους Αμερικανούς και με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους μέσω των Αμερικανών, όχι κατ' ευθείαν. Όπως σας είπα, συμφώνησε να μην χτυπήσουν τον αποβατικό στρατό των Τούρκων».

Ο ιστορικός Λουκάς Αξελός τόνισε, μεταξύ άλλων: «Το βιβλίο μιλάει για το μέγιστο δράμα του μεταπολεμικού Ελληνισμού, το έγκλημα που σφράγισε τη μοίρα της σύγχρονης Κύπρου. Διότι ναι, μιλάμε για έγκλημα, και αυτό δεν αποτελεί φραστική υπερβολή. Έτσι λοιπόν, ως αδιάφθοροι αστυνομικοί κυνηγοί του πολιτικού εγκλήματος, οι συγγραφείς προσπαθούν να το εξιχνιάσουν, αποκαλύπτοντας τον ένοχο, ο οποίος όμως μας είναι απ’ την αρχή γνωστός και λέγεται Χένρι Κίσινγκερ. Και αυτό που οι συγγραφείς οφείλουν να ανακαλύψουν και τεκμηριώσουν είναι το πως και με ποιους οργάνωσε το έγκλημα ο πολύς κύριος Κίσινγκερ. Θα ήθελα να σταθώ σε μίαν αρχική, θεμελιακή κατ’ εμέ διαπίστωση: στον βαθμό που πιστεύω ότι και στις σελίδες του βιβλίου αυτού αποκαλύπτονται πτυχές του συνεχούς, κοινού, διαχρονικού μας δράματος, αυτού της ανάπηρης ανεξαρτησίας. Η μοίρα της Ελλάδος και της Κύπρου είναι πράγματι κοινή και ειδικά στις συγκρούσεις. Οπως μπορεί να διαπιστώσει όποιος διαβάσει τον "Ενοχο", στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή των γεγονότων και η παράθεση πλείστων μαρτυριών. Κεντρική θέση κατέχουν τα απόρρητα και διαβαθμισμένα ντοκουμέντα του Λευκού Οίκου που αποκαλύπτουν το ρόλο πολλών από τους δρώντες. Κορυφαία η περίπτωση του Κίσινγκερ, που με συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις, κάλυψε την Τουρκία και το συγκεκριμένο επικεφαλής της τότε κυβέρνησής της, τον Ετσεβίτ. Εξίσου σημαντική η αποκάλυψη του ρόλου των πρακτικών και ιδιαίτερα του κύκλου του Ιωαννίδη, των Ελλήνων πρακτόρων της CIA, και των ενεργούμενών τους στην Κύπρο, κυρίως μέσω ΕΟΚΑ Β'. Εχω την αίσθησηότι οι συγγραφείς πλησίασαν σε μεγάλο βαθμό το στόχο τους, να μας δώσουν, δηλαδή, ένα ουσιαστικά τεκμηριωμένο βιβλίο που μπορεί να διαβαστεί και ως συναρπαστικό πολιτικό μυθιστόρημα».

Είπε ακόμη, μεταξύ άλλων, ο ιστορικός: «Ως τελευταίο σημείο άφησα αυτό που μας πονάει περισσότερο. Και αφορά τις δικές μας ευθύνες. Ευθύνες όσων διέπραξαν το έγκλημα της προδοσίας σε Αθήνα και Λευκωσία, είτε ως ανήθικοι πράκτορες είτε ως χρήσιμοι ηλίθιοι. Και κυκλοφορούν οι περισσότεροι ελεύθεροι, όπως και οι ατιμώρητοι δωσίλογοι της κατοχής. Ευθύνες όσων στη συνέχεια συνέχισαν την παράδοση του Πόντιου Πιλάτου,γνωμοδοτώντας ότι η Κύπρος κείται μακράν. Ευθύνες όσων κατ’ ουσίαν σιώπησαν και σιωπούν,υποβαθμίζοντας στο υπ’ αριθμόν ένα εθνικό μας πρόβλημα και τέλος ευθύνες όλων όσων αρνούνται να εφαρμόσουν στην πράξη το γεγονός ότι τα δύο ελληνικά κράτη, η Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία,αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του ίδιου έθνους, με κοινό πεπρωμένο».

Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης αναφερόμενος στα όσα γράφουν οι δύο συγγραφείς για τον Χ.Κίσινγκερ, τόνισε: «Το βασικό επιχείρημα των συγγραφέων είναι ότι δεν υπήρξε απλώς ένας Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών που απέτυχε να αποτρέψει την κυπριακή τραγωδία. Αντιθέτως παρουσιάζεται ως κεντρικός παράγοντας, ρυθμιστής των εξελίξεων, ο οποίος γνώριζε τις προθέσεις των εμπλεκομένων, διέθετε σημαντικά μέσα παρέμβασης και επέλεξε μία πολιτική που επέτρεψε την ανατροπή του Μακαρίου και την τουρκική στρατιωτική επέμβαση. Η διαφοροποίηση αυτή είναι ουσιώδης. Άλλο είναι να υποστηρίξει κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίμησαν τον κίνδυνο, άλλο ότι ανέχτηκαν συνειδητά τις εξελίξεις και ότι συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την εκδήλωσή τους. Ο τίτλος Ενοχος αποτυπώνει τη θέση των συγγραφέων υπέρ της τρίτης εκδοχής. Το βιβλίο στηρίζεται σε μία μακρόχρονη δημοσιογραφική έρευνα στα αμερικανικά αρχεία, η οποία είχε αποτυπωθεί και στο προηγούμενο έργο τους Τα απόρρητα στοιχεία του Kissinger. Η νέα έκδοση όμως αξιοποιεί πρόσθετα τηλεφωνικά πρακτικά, διπλωματικά έγγραφα και μαρτυρίες, επιχειρώντας να συνδέσει τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον με τις ενέργειες της ελληνικής χούντας και της τουρκικής κυβέρνησης. Στην ουσία,οι συγγραφείς αναζητούν την αλυσίδα των αποφάσεων που οδήγησαν από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου στην εισβολή της 20ής Ιουλίου του 1974».

Ο δημοσιογράφος - αναλυτής Γιώργος Χαρβαλιάς, επισήμανε ότι «σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο στόχος του Κίσινγκερ ήταν να απαλλαγεί από τον Μακάριο. Τον οποίο δεν μπορούσε να διαχειριστεί και γι’ αυτό και αντιπαθούσε σφόδρα. Ήθελε, λοιπόν, ο Κίσινγκερ να απαλλαγεί, να βρει κάποιον πιο διαχειρίσιμο του χεριού του, έστω κι αν αυτό είχε σαν κόστος την τουρκική στρατιωτική παρουσία στο νησί. Δεν τον ενδιέφερε. Ελεγε “ εντάξει, ας γίνει ένα μικρό προγεφύρωμα, έχουν κι αυτοί τις έννομες αξιώσεις τους. Τελικά το προγεφύρωμα, όπως όλοι γνωρίζουμε, έγινε 37% κατοχής του νησιού. Και βεβαίως ο Κίσινγκερ είχε προϋπολογίσει αυτή την εξέλιξη. Ήταν απόλυτα απαθής στην εξέλιξη των γεγονότων και στον Αττίλα νούμερο δύο. Και εκτός από ένοχος, ήταν και μοιραίος. Γιατί απέτρεψε την παράδοση της επιστολής Νίξον στον Ετσεβίτ. Ο Κίσινγκερ λοιπόν δεν ήθελε με τίποτα να πάρουν τα όπλα οι Έλληνες, με τίποτα να μην πολεμήσουν οι Έλληνες. Αυτή ήταν η έγνοια του».

Στην παρουσίαση του βιβλίου παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστας Βλάσης, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και Νίνα Κασιμάτη, ο πρώην υπουργός Εθνικής Αμυνας, βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης και ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Αντώνης Διαματάρης, ενώ την παρουσίαση του βιβλίου συντόνισε η δημοσιογράφος Στέλλα Στυλιανού.

Πηγή: ΑΠΕ