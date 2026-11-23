Oι ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο θα βελτιώσουν τους όρους του εμπορίου με την ΕΕ.

Την Πέμπτη θα κατατεθεί στο βρετανικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τα συμφωνηθέντα της συνόδου Ηνωμένου Βασιλείου - Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Αυτό ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πλαίσιο πολύωρης ενημέρωσης που έκανε στην Βουλή των Κοινοτήτων σήμερα το απόγευμα.

Στην ομιλία του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, τόνισε πως το νομοσχέδιο αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου, υπογραμμίζοντας πως οι ρυθμίσεις που προβλέπει θα βελτιώσουν τους όρους του εμπορίου με την ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμφωνία για τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα. Όπως είπε, οι Βρετανοί εξαγωγείς τροφίμων έχουν πληρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο για τα πιστοποιητικά για τις συναλλαγές τους με την ΕΕ, ενώ, μετά τη δημιουργία του κοινού υγειονομικού πλαισίου που συμφωνήθηκε στις Βρυξέλες τα περισσότερα ζωικά και φυτικά προϊόντα θα μπορούν να διακινούνται χωρίς τα πιστοποιητικά ή τους ελέγχους που απαιτούνται σήμερα, υπογράμμισε ο βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Άντι Μπέρναμ είπε επίσης ότι ο ίδιος έθεσε στις διαπραγματεύσεις το ζήτημα της ένταξης της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο πρόγραμμα «Made in Europe». Το «Made in Europe» προβλέπει ότι προϊόντα που παράγονται εντός της ΕΕ θα έχουν προνομιακή μεταχείριση, με επιδοτήσεις και προώθηση από τα κράτη – μέλη, σε σύγκριση με τα προϊόντα που παράγονται από τρίτες χώρες όπως π.χ. η Κίνα. Πάντως η ένταξη της Βρετανίας στο πρόγραμμα αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Τέλος υπερασπιζόμενος τις συμφωνίες που θα φέρει προς ψήφιση, ο Μπέρναμ τόνισε πως το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι το όφελος από αυτές μπορεί να φθάσει έως το 0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή μέχρι και τα 17 δισ. λίρες ετησίως. Υπογραμμίζοντας παράλληλα πως αυτό είναι εντός των προεκλογικών δεσμεύσεων των Εργατικών καθώς δεν προβλέπεται ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση.

Αντιπαράθεση για τις τιμές και τη σχέση με την ΕΕ

Όπως ήταν αναμενόμενο, έντονες ήταν οι αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ κατηγόρησε τον Μπέρναμ ότι δεσμεύει τη χώρα με τους κανόνες των Βρυξελλών χωρίς να έχει τη σχετική εντολή από τους ψηφοφόρους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση επειδή το νομικό κείμενο της συμφωνίας δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί. Αμφισβήτησε την εκτίμηση για το οικονομικό όφελος και επικαλέστηκε τη θέση της Βρετανικής Συνομοσπονδίας Λιανεμπορίου ότι η συμφωνία για τα τρόφιμα δύσκολα θα επηρεάσει τις τιμές στο άμεσο μέλλον.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του αναπληρωτή προέδρου του Reform UK Ρίτσαρντ Τάις, ο οποίος χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις συμφωνίες με την ΕΕ. Αναφερόμενος δε, στο πρόγραμμα κινητικότητας των νέων υποστήριξε ότι θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη για τους Βρετανούς πολίτες, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, την εύρεση εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ο Άντι Μπέρναμ αντέτεινε ότι ο ίδιος ο ηγέτης του Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ είχε δηλώσει ότι το Brexit απέτυχε. Διερωτήθηκε, ως εκ τούτου, γιατί το κόμμα του αντιτίθεται σε μια συμφωνία που, κατά την κυβέρνηση, βελτιώνει τη σημερινή κατάσταση.

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Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Εντ Ντέιβι, που από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ της επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, ζήτησε μια νέα συνολική συμφωνία με την Ένωση. Ο Μπέρναμ είπε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τις επιλογές για τη μακροπρόθεσμη σχέση με τη μεγαλύτερη αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και δεσμεύτηκε να καταθέσει περισσότερες λεπτομέρειες τον Δεκέμβριο, όταν θα παρουσιάσει το δεκαετές σχέδιο της κυβέρνησής του. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επανένταξης στην ΕΕ, χαρακτήρισε «αδιανόητη» μια τέτοια εξέλιξη χωρίς νέο δημοψήφισμα.