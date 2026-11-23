Τα μοντέλα σε ρόλο πρωταθλητών.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM 7, ο Χρήστος ήταν εκείνος που αποχώρησε από το πλατό, κρατώντας στα χέρια του την πιο αδύναμη λήψη της βραδιάς.

Σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, τα μοντέλα καλούνται να φωτογραφηθούν με έναν διαφορετικό τρόπο, καθώς θα πρέπει να ποζάρουν φορώντας αθλητικά ρούχα, χοροπηδώντας πάνω σε ένα τραμπολίνο.

Ο δρόμος για τον τελικό έχει ανοίξει και τα οκτώ μοντέλα ανταγωνίζονται τόσο τον εαυτό τους όσο και τους συμπαίκτες τους.

Σήμερα, λοιπόν, ο συγχρονισμός των κινήσεων και η επικοινωνία με τον φωτογράφο είναι πιο σημαντικά από ποτέ, προκειμένου να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

GNTM 7: Η απίστευτη δοκιμασία και τα πλεονεκτήματα της Αναστέζιας

Η Αναστέζια, ως νικήτρια της προηγούμενης δοκιμασίας είχε να διαχειριστεί ορισμένα πλεονεκτήματα, με τις επιλογές της να φέρνουν παράπονα και αναταράξεις στο πλατό.

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Σήμερα λοιπόν, τα μοντέλα δεν φωτογραφίζονται με γνώμονα τον χρόνο. Αντίθετα, θα πρέπει να συνεργαστούν με τον φωτογράφο, ώστε να πετύχουν 15 άρτια κλικ, ένα εκ των οποίων θα φτάσει και στο πλατό αποχώρησης.

Η νικήτρια της προηγούμενης δοκιμασίας, λοιπόν, είχε την ευκαιρία να επιλέξει ένα μοντέλο, το οποίο θα έχει λιγότερα κλικ, δέκα στον αριθμό, την στιγμή που η ίδια θα έχει 20 συνολικά. Παράλληλα, η Αναστέζια, είναι η μοναδική που έχει την ευκαιρία να διακόψει τη διαδικασία έτσι ώστε να δεις τις 10 πρώτες φωτογραφίες της και να διορθώσει ό,τι χρειάζεται στις επόμενες κινήσεις της.

{https://www.youtube.com/watch?v=wDmxvShzWlQ&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=2}

Ταυτόχρονα, η Αναστέζια έριξε τα βέλη της στην Καρολίνα, η οποία θα έχει την ευκαιρία να ποζάρει μόνο για 10 κλικ, με την απόφασή της να προκαλεί μία έντονη συζήτηση και αναστάτωση στο πλατό.

«Το περίμενα να πω την αλήθεια. Δεν θεωρώ όμως ότι με διάλεξε με τη λογική ότι είμαι πιο αδύναμη μοντελικά που είπε κάποιος, επειδή είναι παρεξηγησιάρης…», δήλωσε αρχικά η Καρολίνα, ενώ στη συνέχεια εστίασε στη συμπεριφορά του Ακύλλα και στους συμπαίκτες της.

{https://www.youtube.com/watch?v=0H6hKgHRsyc&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=1}