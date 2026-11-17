Ο Γιάννης έπεσε στο νερό προσπαθώντας να ποζάρει πάνω στο κανό.

Στο σημερινό επεισόδιο του GNTM 7, τα μοντέλα ήρθαν αντιμέτωπα με μία δοκιμασία που έμοιαζε να έχει βγει από κάποια άλλη εποχή, καθώς έπρεπε να επαναφέρουν την ιδιαίτερη αισθητική της Βικτωριανής εποχής, μέσα από τις φωτογραφίες τους.

Ο χρόνος μέχρι τον τελικό, μετράει πλέον αντίστροφα, με τους 9 κορυφαίους διαγωνιζόμενους να δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για να ξεχωρίσουν στο παιχνίδι.

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι 9 καλύτεροι φόρεσαν δημιουργίες εμπνευσμένες από την Βικτωριανή εποχή και τον ρομαντισμό, με σκοπό να αποδώσουν τις πιο εντυπωσιακές high fashion πόζες. Στόχος τους η τελική λήψη να θυμίζει πίνακα ζωγραφικής.

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GNTM 7: Η άτσαλη βουτιά του Γιάννη στο νερό

Από τη σημερινή δοκιμασία δεν έλειπαν και τα απρόοπτα, καθώς δύο μοντέλα δεν κατάφεραν να κρατήσουν την ισορροπία τους με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό άτσαλα.

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Η Άννα, ήταν η πρώτη που έπεσε στο νερό, με την ίδια να εμφανίζεται στην κάμερα εμφανώς επηρεασμένη από την κατάσταση και νευριασμένη με το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει τη σωστή πόζα για να ξεχωρίσει.

Λίγο αργότερα, ο Γιάννης, ανέβηκε στο κανό φορώντας ωτοασπίδες. Ο ίδιος, φαίνεται πως χρειάστηκε να προστατεύσει τα αυτιά του, ωστόσο δεν μπορούσε να ακούσει τις συμβουλές του φωτογράφου, της Ζενεβιέν και της Ηλιάνας.

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Έτσι, αποφάσισε να βγάλει τις ωτοασπίδες, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες να αγχωθούν για τα αυτιά του.

Λίγο αργότερα, ο Γιάννης έπεσε στο νερό, με την Ηλιάνα και τη Ζενεβιέβ να σηκώνονται αναστατωμένες.

Ο ίδιος, βέβαια, δήλωσε ότι είναι καλά και υγιής, ενώ θα αντιμετώπιζε πρόβλημα αν έκανε βουτιά σε μεγαλύτερο βάθος.

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