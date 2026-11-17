Μπορεί να φτάσει μέχρι τις 100.000 ευρώ; Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 20:00.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το δημοφιλέστερο παιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης που απολαμβάνουμε από Δευτέρα έως Κυριακή στις 20:00 στον ΑΝΤ1, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 20:00, υποδέχεται έναν παίκτη που εντυπωσιάζει με τις γνώσεις του και είναι αποφασισμένος να φτάσει μέχρι την κορυφή!

Ο παίκτης που θα βρεθεί απέναντι στον Γρηγόρη, έρχεται στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με έναν ξεκάθαρο στόχο: να απαντήσει σωστά και στις 15 ερωτήσεις και να κατακτήσει το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ! 2 μαξιλαράκια και 4 βοήθειες είναι τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του σε μία συναρπαστική αναμέτρηση με τη γνώση, τη λογική και την τύχη.

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Οι απαντήσεις του τον οδηγούν όλο και πιο ψηλά, ενώ η τελευταία κρίσιμη ερώτηση μοιάζει πλέον πιο κοντά από ποτέ!

Η αγωνία χτυπάει κόκκινο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα και υπόσχεται να μας χαρίσει συγκλονιστικές στιγμές σε ένα παιχνίδι που δεν πρέπει να χάσετε!

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«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Δευτέρα έως Κυριακή στις 20:00, στον ΑΝΤ1.