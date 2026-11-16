Νέο επεισόδιο απόψε στις 22:30.

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε απόψε στο «Ντέρτι»

Επεισόδιο 25

Η αποκάλυψη της σχέσης της Στέλλας και του Άρη αναστατώνει τους πάντες, όμως οι δυο τους καταλαβαίνουν πως δεν θέλουν πια να κρύβονται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Αλέκος και η Ξένια επιχειρούν να ελέγξουν την κατάσταση, ενώ η Στέλλα αντιδρά στην παρέμβαση της μητέρας της και ο Άρης έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο δεσμός τους για την αποστολή.

Ο Παύλος εξοργίζεται όταν μαθαίνει την αλήθεια και η σύγκρουσή του με τον Άρη φτάνει στα άκρα, καθώς φοβάται πως κινδυνεύουν τόσο η επιχείρηση όσο και η καριέρα του φίλου του.

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Παράλληλα, ο Πασχάλης συνεχίζει να πλησιάζει επικίνδυνα την αλήθεια για τον Κωστή και αποφασίζει να αποκαλύψει στον Λεωνίδα και τη Μάρθα όσα έχει ανακαλύψει για τον Αλέκο.

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Ο Μιχάλης και η Ρένα προσπαθούν να κλείσουν οριστικά τη σχέση τους, ενώ ο Λευτέρης αναλαμβάνει την ευθύνη του και κάνει ένα βήμα πίσω.

Η Φανή και ο Χρήστος έρχονται ξανά πιο κοντά, την ώρα που ένα αθώο ψέμα του Χρήστου για μια δήθεν κοπέλα τον βάζει σε νέους μπελάδες.

Και καθώς ο Μίλτος ανακαλύπτει στο δωμάτιο του Χρήστου ένα κρυμμένο σακίδιο γεμάτο χρήματα, ο Λεωνίδας εμφανίζεται μπροστά στον Αλέκο με το κλειδί του Κωστή και απαιτεί επιτέλους απαντήσεις.

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