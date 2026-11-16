Το μήνυμα της Κωνσταντοπούλου για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η «κανονικοποίηση των φασιστών, που από θέσεις υπουργών «διαπράττουν ανενόχλητοι την ύβρι της άρνησης των εγκλημάτων της χούντας» είναι από τις μεγαλύτερες προδοσίες προς το Πολυτεχνείο, τονίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε μήνυμά της.

«Το Πολυτεχνείο ανήκει στους φοιτητές και τη νεολαία που εξεγέρθηκαν, στον λαό που στήριξε την εξέγερση, σε όσες κι όσους δεν ξέχασαν, δεν υπέστειλαν τη σημαία των αγώνων και της πατρίδας μας, δεν πρόδωσαν, δεν καπηλεύτηκαν», υπογραμμίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε ανάρτηση για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επέτειο του Πολυτεχνείου

«Το Πολυτεχνείο ανήκει στους φοιτητές και τη νεολαία που εξεγέρθηκαν, στον λαό που στήριξε την εξέγερση, σε όσες κι όσους δεν ξέχασαν, δεν υπέστειλαν τη σημαία των αγώνων και της πατρίδας μας, δεν πρόδωσαν, δεν καπηλεύτηκαν.

Ανήκει στους πολιτικούς κρατούμενους, που ήταν οι μόνοι που στήριξαν την εξέγερση και που στήριξαν τους νέους, την ώρα που τα κόμματα της εποχής ψάχνανε δρόμους… χαλάρωσης της δικτατορίας και συνεννόησης με το καθεστώς και κατήγγελλαν τους νέους και τις νέες που εξεγείρονταν.

Προσωπικά θεωρώ μια από τις μεγαλύτερες προδοσίες προς το Πολυτεχνείο, προς τον αντιδικτατορικό αγώνα, προς τους φυλακισθέντες, τους βασανισθέντες και τους νεκρούς, την κανονικοποίηση των φασιστών, που λουστραρισμένοι παριστάνουν τους δημοκράτες από θέσεις υπουργών, λυμαίνονται δημόσια αξιώματα και χρήμα και βγάζουν άναρθρες κραυγές ή περιφέρουν τα σκέρτσα τους, περιλουσμένοι από μιντιακές κολακείες και χαριεντισμούς, για να διαπράττουν ανενόχλητοι την ύβρι της άρνησης των εγκλημάτων της χούντας, παραμονές της επετείου του Πολυτεχνείου, όπως αρνούνταν και τα εγκλήματα των ναζί. Αυτοί θα έπρεπε να βρίσκονται στο περιθώριο και σε κοινωνική και πολιτική απομόνωση σε μια πραγματικά δημοκρατική πολιτεία.

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ΟΧΙ στα τανκς

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ΌΧΙ στους φασίστες».