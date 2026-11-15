Δείτε την σημερινή κλήρωση του τζόκερ.

Η κλήρωση του τζόκερ μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 5, 6, 14, 37, 39.

Τζόκερ ο αριθμός: 2.

Τζακ ποτ σημειώθηκε στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ, ενώ κανένας δεν κέρδισε τα 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, εννιά δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δείτε την κλήρωση του τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=N-DNJJH30tU}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)