Δημοσιεύματα έκαναν λόγο για κλίμα δυσαρέσκειας μεταξύ της Πάολα και της Έλενας Παπαρίζου πίσω από τις κάμερες του «The Voice».

Φωτιά στη σκηνή του «The Voice» έβαλαν η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα στο πρόσφατο επεισόδιο του γνωστού μουσικού διαγωνισμού θέλοντας να απαντήσουν σε δημοσιεύματα που αφορούσαν τη σχέση τους πίσω από τις κάμερες.

Ειδικότερα, οι δύο τραγουδίστριες αντάλλαξαν τέσσερα φιλιά στο στόμα η μίας της άλλης μέσα σε χειροκροτήματα από τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και το κοινό. «Τέσσερα φιλιά για εκείνους τους καλούς ανθρώπους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί» είπε η Πάολα και συμπλήρωσε: «Θέλω να τους πω Έλενά μου πως η Παολάρα δεν πλακώνεται με κανέναν…».

«Η αλήθεια είναι ότι ούτε και εγώ έχω καρδιά για να τσακωθώ με κανέναν ποτέ, αλλά θα πω ένα πράγμα γιατί θέλω ο κόσμος να σε απολαύσει γιατί περιμένουμε κι άλλο κόσμο πάνω στη σκηνή: Άσε με να… τζάσω σε παρακαλώ» απάντησε η Έλενα Παπαρίζου.

Πρόσφατα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ψυχρό κλίμα μεταξύ των δύο δημοφιλών τραγουδιστριών στα γυρίσματα του «The Voice».