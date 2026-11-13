Η πρόταση, η αντιπρόταση και το παρασκήνιο.

Μια απρόσμενη εμπλοκή προέκυψε στα σχέδια του Χάρη Δούκα για την πρωτοχρονιάτικη γιορτή της Αθήνας. Ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ότι είχε συνεννοηθεί από νωρίς με τον δήμαρχο Αθηναίων, με δική του πρωτοβουλία, για να αναλάβει την παρουσίαση και την καλλιτεχνική επιμέλεια της πρωτοχρονιάτικης βραδιάς στο Σύνταγμα, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην ιστορία και τις μεταμορφώσεις της πόλης.

Στο μεταξύ, όμως, μπήκε στην εξίσωση ο ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, η διευθύντρια περιεχομένου του σταθμού, Άλκηστις Μαραγκουδάκη, πρότεινε στον Δούκα μια μεγάλη συναυλία με τους τέσσερις coaches του «The Voice»: την Έλενα Παπαρίζου, την Πάολα, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη. Η πρόταση συνοδεύεται από συζητήσεις για το κόστος και τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης, με την ΕΡΤ επίσης στο κάδρο.

Ο Λαζόπουλος που συνεργάζεται με το ΜΕΓΚΑ, βλέποντας ότι η υπόθεση περιπλέκεται, ανακοίνωσε από την εκπομπή του πως αποσύρεται, προκειμένου να μη φέρει σε δύσκολη θέση τον δήμαρχο. «Απαλλάσσω τον δήμαρχο από την παρουσία μου», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας πάντως να φανεί η ενόχλησή του για την τροπή των πραγμάτων.

Κάπως έτσι, η αλλαγή του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος απέκτησε παρασκήνιο πριν ακόμη οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Και ενώ ακόμη δεν είναι γνωστό αν θα γίνει κάποια «γαλάζια αντίπραξη» λόγω της σύγκρουσης του Δημάρχου Αθηναίων με τη ΝΔ. Η στήλη στοιχηματίζει πως θα προκύψει κάτι τέτοιο.

Α.