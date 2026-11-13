Μόνος έναντι όλων ο Παπασταύρου.

Μια νέα εσωκομματική γραμμή αντιπαράθεσης διαμορφώνεται στη ΝΔ, αυτή τη φορά ανάμεσα στα βόρεια και τα νότια προάστια της Αθήνας. Αιτία, ο σχεδιασμός του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Βόρειο Τομέα.

Έξι δήμαρχοι -Κηφισιάς, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού, Παπάγου-Χολαργού, Νέας Ιωνίας και Λυκόβρυσης-Πεύκης- έστειλαν επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητώντας την απόσυρση της σχετικής μελέτης. Ο λόγος είναι σοβαρός: ο σχεδιασμός προβλέπει δυνατότητα πρόσθετης δόμησης 584.400 τετραγωνικών μέτρων στον Βόρειο Τομέα, με τους δημάρχους να προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στις ήδη επιβαρυμένες υποδομές.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο γαλάζιο παρασκήνιο. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, που πολιτεύονται στον Βόρειο Τομέα, έσπευσαν να παρέμβουν, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί μεταφορά συντελεστή από δήμο σε δήμο. Η κίνησή τους ερμηνεύεται ως προσπάθεια να εκτονωθούν οι αντιδράσεις σε μια περιοχή με ισχυρή εκλογική παρουσία της ΝΔ.

Στην απέναντι πλευρά βρίσκεται ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος προωθεί τη ρύθμιση και φέρεται να προετοιμάζει την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές στον Νότιο Τομέα της Αθήνας. Δεν είναι σήμερα εκλεγμένος βουλευτής, αλλά η εκλογική αυτή προοπτική προσθέτει μια ενδιαφέρουσα γεωγραφική διάσταση στην αντιπαράθεση.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι η μεταφορά συντελεστή θα επιτρέπεται μόνο εντός του ίδιου δήμου και ότι ο θεσμός μπορεί να δώσει λύσεις σε εκκρεμότητες ιδιοκτητών διατηρητέων ακινήτων. Οι δήμαρχοι, όμως, επιμένουν πως ακόμη και έτσι η πρόσθετη δόμηση θα επιβαρύνει τις πόλεις τους.

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Κάπως έτσι, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαφωνία που δεν περιορίζεται στα πολεοδομικά. Στα βόρεια οι γαλάζιοι φοβούνται το επιπλέον τσιμέντο, ενώ ο υπουργός που προωθεί τον σχεδιασμό κοιτάζει εκλογικά προς τα νότια. Και στο Μαξίμου αναζητούν τρόπο να μη μετατραπεί η μεταφορά συντελεστή σε μεταφορά εσωκομματικής έντασης. Το πιθανότερο είναι ότι ο Στ. Παπασταύρου θα υποστεί συντριπτική ήττα και δεν αποκλείεται να μην είναι καν υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Α.