Τα 7 τρόφιμα που προσθέτουν θρεπτικά συστατικά σε ένα γεύμα με αυγά.

Ένα από τα πιο αγαπημένα και γρήγορα σνακ είναι τα αυγά, καθώς μαγειρεύονται εύκολα σε αρκετές παραλλαγές, είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και ιδιαίτερα ευεργετικά για την ανθρώπινη υγεία.

Μπορούν εύκολα να καταναλωθούν όλες τις ώρες της ημέρας, και παρέχουν στον οργανισμό ακόμη και 7 γραμμάρια πρωτεΐνης το ένα. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα τρόφιμο ιδιαίτερα χορταστικό και θρεπτικό για τον άνθρωπο.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται και στο verywellhealth.com, ο συνδυασμός των αυγών με ορισμένα άλλα τρόφιμα κάνει το γεύμα ακόμη πιο γευστικό, προσθέτοντας σε αυτό καλά λιπαρά, φυτικές ίνες και σημαντικές βιταμίνες για το σώμα.

Οι 7 τροφές που μπορείτε να τις συνδυάζετε με τα αυγά

Ο συνδυασμός των αυγών με τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και καλά λιπαρά μπορεί να συμβάλει στον μεγαλύτερο κορεσμό και στη διατήρηση των σταθερών επιπέδων ενέργειας στον οργανισμό.

1. Αβοκάντο: Πρόκειται για έναν συνδυασμό που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα ευεργετικός για την καρδιαγγειακή υγεία, καθώς μέσα σε ένα γεύμα συνυπάρχει η πρωτεΐνη με τις φυτικές ίνες και τα καλά λιπαρά. Ιδιαίτερα τα λιπαρά που περιέχει το αβοκάντο βοηθούν τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα τις βιταμίνες Α, D, Ε και Κ, που περιέχονται σε άλλα τρόφιμα.

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2. Καπνιστός σολομός: Πρόκειται για ένα τρόφιμο πλούσιο σε πρωτεΐνη και Ω3 λιπαρά οξέα, τα οποία συμβάλλουν στην υγεία του εγκεφάλου, των ματιών και της καρδιάς. Ο συνδυασμός δύο τροφών πλούσιες σε πρωτεΐνη μπορούν να ενισχύσει σημαντικά τον ανθρώπινο οργανισμό.

3. Σπανάκι και μανιτάρια: Αν και τα αυγά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, δεν παρέχουν σημαντικές ποσότητες βιταμίνης C στον οργανισμό. Το σπανάκι, βέβαια, περιέχει σίδηρο, φυτικές ίνες και βιταμίνες. Τα μανιτάρια είναι καλή πηγή βιταμινών, καλίου και αντιοξειδωτικών με χαμηλή θερμιδική αξία.

4. Ψωμί ολικής άλεσης και προζυμένιο ψωμί: Πρόκειται για έναν συνηθισμένο συνδυασμό που όμως μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τον οργανισμό. Τα αυγά, είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, όμως, δεν περιέχουν σύνθετους υδατάνθρακες. Έτσι το ψωμί ολικής άλεσης, προσθέτει στο γεύμα φυτικές ίνες που συμβάλλουν στην καλή ισορροπία του σακχάρου στο αίμα, επιβραδύνοντας τη διαδικασία της πέψης.

5. Γιαούρτι: Ο συνδυασμός των δύο τροφών αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα πρόσληψης της πρωτεΐνης, ενώ παράλληλα το γιαούρτι προσφέρει ασβέστιο στον οργανισμό και υποστηρίζει τη λειτουργία του εντέρου.

6. Φρέσκα μούρα: Αποτελούν ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα στο γεύμα σας, καθώς είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνη C και φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στον μεγαλύτερο κορεσμό.

7. Γλυκοπατάτα: Πρόκειται για μία ιδιαίτερα θρεπτική τροφή που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει περισσότερο δημοφιλής. Περιέχει σύνθετους υδατάνθρακες, β- καροτένιο και κάλιο, στοιχεία που συμπληρώνουν ιδανικά την πρωτεΐνη που περιέχουν τα αυγά.

Αν και τα αυγά αποτελούν μία από τις πιο αγαπημένες και θρεπτικές τροφές, υστερούν σε σχέση με άλλες, σε ότι αφορά τις φυτικές ίνες, τους υδατάνθρακες και τα καλά λιπαρά. Ο σωστός συνδυασμός τροφών, λοιπόν, μπορεί να κάνει ένα γεύμα ακόμη πιο θρεπτικό και γευστικό.