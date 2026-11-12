Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα παραμένει στη θέση του ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, παρά τις σοβαρές καταγγελίες και τις νέες αποκαλύψεις. Στο Μέγαρο Μαξίμου μεταφέρεται πλέον το βάρος της πολιτικής ευθύνης.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, σήμερα, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης παραμένει στη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, παρά τις σοβαρές καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της 17χρονης κόρης του και τις χθεσινές νέες αποκαλύψεις του MEGA, οι οποίες εγείρουν ακόμη περισσότερα ερωτήματα για τη διαδικασία εξασφάλισης πρόσθετης μοριοδότησης μέσω της συμμετοχής της σε ομάδα χάντμπολ που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Και ενώ το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται ιδιαίτερα βαρύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει προχωρήσει στην απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση, ούτε ο ίδιος ο υφυπουργός έχει υποβάλει την παραίτησή του.

Η υπόθεση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας καταγγελίας για όσα συνέβησαν σε ένα αθλητικό σωματείο. Οι νέες μαρτυρίες και τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την πραγματική αγωνιστική παρουσία της 17χρονης και τις ενέργειες του πατέρα της, ο οποίος καλείται να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Αντί γι' αυτό, η κυβέρνηση περιορίζεται μέχρι στιγμής σε αναφορές περί εσωτερικής διερεύνησης, χωρίς να διευκρινίζει ποιος την πραγματοποιεί, τι ακριβώς εξετάζει και πότε ακριβώς αναμένεται να ολοκληρωθεί.

Το ζήτημα είναι πρωτίστως πολιτικό και σε καμία περίπτωση δεν αφορά την απόδοση ευθυνών σε ένα παιδί 17 ετών. Αφορά τις αποφάσεις των ενηλίκων που διαχειρίστηκαν την αθλητική παρουσία της 17χρονης και, κυρίως, τις ενέργειες και τον ρόλο του πατέρα της, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, για τα οποία εγείρονται σοβαρά ερωτήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείριση

Και όσο τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ευθύνη της κυβέρνησης να εξηγήσει γιατί εξακολουθεί να διατηρεί τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη στη θέση του. Εκτός κι αν η πολιτική ευθύνη εξαντλείται στο εάν αποδειχθεί κάποια παραβίαση της νομοθεσίας ή των αθλητικών κανονισμών και δεν τίθεται ηθικό ζήτημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τρεις ημέρες μετά τις πρώτες αποκαλύψεις, και ενώ έχουν προστεθεί νέα σοβαρά στοιχεία στην υπόθεση, η παραμονή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη στη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα προσωπικής ευθιξίας. Είναι πρωτίστως ζήτημα πολιτικής ευθύνης του Μεγάρου Μαξίμου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmskyhiumbix?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επτά συμμετοχές σε 13 παιχνίδια – Ούτε ένα λεπτό στον αγωνιστικό χώρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εμφανίζεται στα φύλλα αγώνα σε 7 από τους συνολικά 13 αγώνες της ομάδας νεανίδων της Πυλαίας. Πρόκειται για τον αριθμό που κάλυπτε την απαιτούμενη προϋπόθεση συμμετοχής για την αναγνώριση της αθλητικής διάκρισης και τη χορήγηση της ευεργετικής μοριοδότησης: το 50% των αγώνων συν έναν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων αθλητριών, η 17χρονη δεν αγωνίστηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο σε κανένα από τα συγκεκριμένα παιχνίδια, ενώ δεν συμμετείχε ούτε στις προπονήσεις της ομάδας.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, η 17χρονη φέρεται να ταξίδευε αυθημερόν με αεροπλάνο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δηλωθεί στο φύλλο αγώνα και να καθίσει στον πάγκο της Πυλαίας, χωρίς να αγωνιστεί. Δηλαδή, πραγματοποιούσε ένα ολόκληρο αεροπορικό ταξίδι, όχι για να συμμετάσχει αγωνιστικά, αλλά, όπως καταγγέλλεται, για να καταγραφεί η παρουσία της και να γραφτεί το όνομά της στο φύλλο αγώνα.

Το Mega παρουσίασε μάλιστα φωτογραφικό υλικό στο οποίο η κόρη του υφυπουργού εμφανίζεται στον πάγκο ακόμη και με πολιτικά ρούχα, την ώρα που οι υπόλοιπες αθλήτριες προετοιμάζονταν για τον αγώνα.

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της, δεν ξέρει το παιδί χάντμπολ, δεν μπήκε ποτέ μέσα στο γήπεδο», ανέφερε πατέρας αθλήτριας, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο και φύλλα αγώνα που τεκμηριώνουν τις καταγγελίες.

Άλλος γονέας ανέφερε ότι η 17χρονη δεν εμφανίστηκε ποτέ στις προπονήσεις και ότι η παρουσία της περιοριζόταν σε ορισμένους αγώνες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmsl67kd9na9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αίτηση για τα μόρια και η αντίφαση με τις δηλώσεις Τσαβδαρίδη

Νέα ερωτήματα δημιουργούν και τα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης της αθλητικής διάκρισης, καθώς υποβλήθηκε αίτηση (ΑΔΑ: 9Ε8646ΝΚΠΔ-6Ψ9) για την αναγνώριση της αθλητικής διάκρισης, ώστε να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη πρόσθετη μοριοδότηση.

Ο υφυπουργός είχε υποστηρίξει ότι η κόρη του εισήχθη στο πανεπιστήμιο αποκλειστικά με τις επιδόσεις της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και ότι δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αποκάλυψη της Χριστίνας Κοραή στο Mega, η 17χρονη, η οποία συγκέντρωσε περίπου 9.700 μόρια και εισήχθη στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα, έκανε στη συνέχεια χρήση της πρόσθετης μοριοδότησης του 10%, προκειμένου να αιτηθεί την εισαγωγή της στο Παιδαγωγικό της Ρόδου. Τελικά δεν φοίτησε στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η αποκάλυψη αυτή δημιουργεί ένα πρόσθετο ερώτημα για τον υφυπουργό, καθώς η υποβολή αιτήματος με χρήση της πρόσθετης μοριοδότησης διαφοροποιείται από την εικόνα που παρουσίασε στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmsi3erbhbr5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πληροφορίες ότι ο προπονητής δέχεται απειλές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, ο προπονητής της ομάδας φέρεται να υποστηρίζει ότι η παρουσία της 17χρονης δεν αποτελούσε δική του επιλογή, αλλά απόφαση της διοίκησης του συλλόγου.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν επέτρεπε στην αθλήτρια να αγωνιστεί, καθώς εκτιμούσε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική της ακεραιότητα, δεδομένου ότι δεν είχε την απαιτούμενη προετοιμασία για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό άθλημα.

Παράλληλα, μεταδόθηκαν πληροφορίες ότι ο προπονητής φέρεται να δέχεται απειλές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση από τον ίδιο.

Ένα ακόμη στοιχείο που προέκυψε αφορά το αθλητικό δελτίο της 17χρονης, το οποίο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Από την έρευνα δεν προέκυψε καμία προηγούμενη επίσημη αγωνιστική δραστηριότητά της σε ομάδα χάντμπολ της Βέροιας.

{{https://exchange.glomex.com/video/v-dmsl8dlhogkx?integrationId=40599y14juihe6ly}}

ΟΧΕ: Δεν προκύπτει παραβίαση των κανονισμών

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει παραβίαση των αγωνιστικών κανονισμών, καθώς η αθλήτρια διέθετε νόμιμο δελτίο και είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της ομάδας της.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι η επιλογή των αθλητριών και ο χρόνος συμμετοχής τους αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των σωματείων, αναγνωρίζοντας πάντως ότι τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ηθικής τάξης και αξιοκρατίας.

Παράλληλα, διαψεύδει ότι έλαβε και αγνόησε επίσημη καταγγελία, εξηγώντας ότι το ζήτημα αναφέρθηκε μόνο σε υπόμνημα που κατατέθηκε στο πλαίσιο αιτημάτων μεταγραφής 14 αθλητριών, τα οποία απορρίφθηκαν.

{https://www.facebook.com/hellenic.handball.federation/posts/pfbid02fH1zZFhKpQ9Vn98sjmABF8dSjqUuuCyVWzEoidRbhbw5cKSMt1XcvjCspCR2B7uJl}

Τσαβδαρίδης: Η κόρη μου πέρασε με το σπαθί της στο πανεπιστήμιο – Διαψεύδω τα περί χρηματοδότησης του συλλόγου

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης μίλησε στον ΑΝΤ1, απαντώντας στα δημοσιεύματα που αναφέρουν καταγγελίες για μεροληπτική μεταχείριση της κόρης του σε αθλητική ομάδα χάντμπολ, προκειμένου να εξασφαλίσει μοριοδότηση για την εισαγωγή της σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.

«Αρχικά, δεν έχω καταλάβει τον λόγο για τον οποίο κατηγορούμαι. Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε. Μάλιστα, δεν φοίτησε καθόλου εκεί και αυτή τη στιγμή σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου», τόνισε αρχικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας. Ουδέποτε έχω δει τον προπονητή της ομάδας, που φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν», πρόσθεσε στη συνέχεια. «Γνωρίζω ότι, λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας, έχω μπει στο στόχαστρο, αλλά πρέπει τα παιδιά να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα, να προστατευτούν και να μην αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες», υπογράμμισε στη συνέχεια και ξεκαθάρισε πως επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός του για να στραφεί κατά όσων τον συκοφαντούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dms502s7drb5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Χατζηδάκης: Το θέμα διερευνάται

«Το θέμα διερευνάται, δεν ξέρω να σας πω, άκουσα την τοποθέτησή του, θα γίνει εσωτερική συζήτηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω», δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Για το τι είδους έρευνα γίνεται και από ποιον γίνεται, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν είπε.

Σιμόπουλος: Η αντιπολίτευση ζητά παραιτήσεις με το παραμικρό

«Δεν μπορώ να πω κάτι, δεν συνηθίζω να το κάνω αυτό. Υπάρχει μια απάντηση, την οποία όλοι μπορούν να ελέγξουν αν ισχύει. Από τη στιγμή που ισχύει αυτή η απάντηση και θεωρώ ότι ισχύει, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος.

Επί της ουσίας τίποτα δηλαδή. Είπε όμως για το έργο των βουλευτών που σύμφωνα με τον ίδιο είναι να βελτιώνουν το επίπεδο αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στα… συστήματα εξουσίας.

«Γενικότερα όμως, αυτό το οποίο λέω είναι ότι για όλους, όποιοι κάνουμε πολιτική, δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε τις αγωνίες του κόσμου και βέβαια να προχωρούμε σε πράξεις, σε δράσεις, σε μεταρρυθμίσεις, σε μέτρα τα οποία βελτιώνουν το επίπεδο κυρίως αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στα συστήματα της εξουσίας. Αυτή είναι η δουλειά μας γενικότερα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο One.

Σε ερώτηση που του τέθηκε για το αίτημα της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ για αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, απάντησε: «Αντιπολίτευση είναι, με το παραμικρό… Αυτή η ιστορία να παραιτηθεί ο ένας, να παραιτηθεί ο άλλος, με το παραμικρό η αντιπολίτευση ζητά με το παραμικρό παραιτήσεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmsmwyjn7rdl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΕΛΑΣ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να στείλει τον Τσαβδαρίδη στο σπίτι του, αλλά και στον εισαγγελέα

«Αν κάτι δείχνει το σκάνδαλο Τσαβδαρίδη, είναι ότι, με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, η διαφθορά έχει πλέον απλωθεί σε όλη την έκταση της κυβέρνησης και σε κάθε σημείο της ελληνικής κοινωνίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Αφού ακόμα και τα παιδιά μας διακρίνονται σε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, που προσπαθούν με τον κόπο και το σπαθί τους να μπουν σε κάποιο ΑΕΙ, και σε παιδιά της γαλάζιας ελίτ, που η πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση “διευκολύνεται” με κάθε είδους παράνομα μέσα», συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Η προσπάθεια να κερδίσει μόρια η κόρη του υφυπουργού, με δική του παρέμβαση, εμφανιζόμενη ως παίκτρια του χάντμπολ χωρίς να έχει, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, “πιάσει την μπάλα”, είναι άλλη μια απόδειξη ότι η ανηθικότητα έχει γίνει κανονικότητα.

Ο κύριος Μητσοτάκης, αν έχει ίχνος ντροπής για τον υπουργό του, οφείλει άμεσα να τον στείλει στο σπίτι του, αλλά και στον εισαγγελέα».

{https://www.facebook.com/myelas.grOfficial/posts/pfbid02aQ47i9BGQoTNGStqvfqQa7qWvDRuVi5iHxQEckU4X2yFFoAk3noutG4L4bkE5a9Ql}

«Απαιτούμε μια απάντηση και μια συγγνώμη», ανέφερε και ο Τομέας Νέας Γενιάς του κόμματος. «Οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για τη θυγατέρα του κυρίου Τσαβδαρίδη, η οποία φέρεται να είχε εγγραφεί «στα χαρτιά» ως αθλήτρια χάντμπολ σε σύλλογο της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετα μόρια για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό. Αποτελούν το νοσηρό σύμπτωμα ενός συστήματος εξουσίας που έχει αναγάγει την ευνοιοκρατία σε κανόνα και την αναξιοκρατία σε πάγια πρακτική», σημειώνει ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε μια γεννήτρια διαφθοράς. Αντί να διδάξει στα παιδιά την αξία της τιμιότητας και της εκπαίδευσης, τους σερβίρει στο τραπέζι τη διαφθορά ως μονόδρομο. Το μήνυμα που εκπέμπεται προς τη νέα γενιά είναι διαβρωτικό: ότι ο μόχθος είναι για τους αφελείς και ότι η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο εξασφαλίζεται με γνωριμίες και κομματικά διαπιστευτήρια.

Θέλουμε μια απάντηση.

Επικαλείστε διαρκώς ότι οι Πανελλαδικές είναι αποτελεσματικές χάρη στην ακεραιότητα και την αξιοκρατία τους, ότι συνιστούν τον τελευταίο αδιάβλητο θεσμό της χώρας. Καταφέρατε, όμως, να διαβάλετε κι αυτές; Ο ακρογωνιαίος λίθος της ισονομίας στην εκπαίδευση δεν μπορεί να καταστεί λάφυρο της εξουσίας.

Και απαιτούμε μια συγγνώμη. Συγγνώμη για κάθε παιδί που αγωνιά, που μελετά μέχρις εξαντλήσεως, που θυσιάζει τα εφηβικά του χρόνια πάνω από τα βιβλία και που χάνει τη θέση του στο πανεπιστήμιο εξαιτίας κάποιου που δεν εισήλθε αξιοκρατικά. Συγγνώμη για κάθε οικογένεια που στερείται τα αυτονόητα για να πληρώσει φροντιστήρια. Συγγνώμη για κάθε αθλητή και αθλήτρια που ματώνει στα γήπεδα, για να βλέπει άλλους να σφετερίζονται τον ιδρώτα του».

Καταλήγοντας, ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει: «Η αξιοκρατία δεν είναι προνόμιο των ισχυρών. Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού. Δεν θα σωπάσουμε. Δεν θα συμβιβαστούμε. Θα την υπερασπιστούμε με κάθε μέσο».

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες»

«Οι απαντήσεις του κ. Τσαβδαρίδη στις καταγγελίες ότι η κόρη του εμφανιζόταν ως ενεργή αθλήτρια σωματείου χάντμπολ, προκειμένου να λάβει την ευεργετική μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εικονοποιούν την αναξιοκρατική και αλαζονική αντίληψη άσκησης εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες», ανέφερε από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ.

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid02KxCEqGrKxczSDmDaa2jman6vAuXdCsGc1oxgoX9wcZaEsepp2QcRXF3WWPDmN8J4l}