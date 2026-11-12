Ενδιαφέρον τετ α τετ της Α. Διαμαντοπούλου με την Ζ. Δημαδάμα.

Στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) με πρωτοβουλία της αείμνηστης Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Η εκδήλωση, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Οι γυναίκες στο επίκεντρο ή στο περιθώριο;», πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής.

Χαιρετισμό απηύθυνε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου που, όπως μεταφέρει πηγή της στήλης «στο πεδίο», είχε θερμό τετ α τετ με την πρόεδρο της ΕΓΕ Αθήνας, πρώην ΓΓ Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ζέφη Δημαδάμα. Στην ερώτηση αν αυτό μπορεί να σημαίνει προετοιμασία επιστροφής της Δημαδάμα στο ΠΑΣΟΚ, η πηγή της στήλης θύμισε ότι δεν έγινε ποτέ μέλος της ΝΔ.

Α.