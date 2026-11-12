Χάλασε τη χαρά όσων τον ήθελαν κοντά στον Μητσοτάκη.

Δεν πρόλαβε ο Ευάγγελος Βενιζέλος να πει μια καλή κουβέντα για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και κάποιοι έσπευσαν να ανακαλύψουν πολιτικό φλερτ με το Μέγαρο Μαξίμου.

Μόνο που ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φρόντισε να τους χαλάσει το αφήγημα. Και μάλιστα δύο φορές. Τόσο στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλάκη όσο και στην εκδήλωση για το βιβλίο των Kevin Featherstone και Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο Βενιζέλος έδειξε προς την ίδια κατεύθυνση: το περιβόητο συμπιεσμένο ελατήριο της ελληνικής οικονομίας δεν εκτινάχθηκε, παρά τα δισεκατομμύρια των ευρωπαϊκών πόρων, εξαιτίας των προβλημάτων στη λειτουργία των θεσμών.

Και επειδή η θεσμική λειτουργία δεν είναι κάποιο αφηρημένο ζήτημα, αλλά ευθύνη πρωτίστως εκείνων που κυβερνούν, η αιχμή προς το Μαξίμου ήταν κάτι παραπάνω από σαφής. Όσοι, λοιπόν, βιάστηκαν να τον εμφανίσουν ως εν δυνάμει συνομιλητή ή σύμμαχο του Μητσοτάκη, καλό θα ήταν να ξαναδιαβάσουν τις παρεμβάσεις του. Γιατί ο Βενιζέλος, όπως μεταφέρει συνομιλητής του στη στήλη, μπορεί να αναγνωρίζει τα θετικά μιας κυβερνητικής κίνησης, αλλά δεν μοιράζει πολιτικά συγχωροχάρτια. Και κυρίως δεν προσφέρεται τόσο εύκολα για τα σενάρια που κάποιοι θα ήθελαν να κατασκευάσουν.

Α.