Ζητούν τροπολογία που θα ανοίγει τον δρόμο για την εξέλιξή τους σε θέσεις επίκουρων καθηγητών πανεπιστημίων, ύστερα από αξιοκρατική κρίση.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Πανεπιστημίων η απουσία διάταξης για την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη από το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Παρά τη νομοθετική πρόβλεψη για συμμετοχή τους σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών, οι ενδιαφερόμενοι κάνουν λόγο για μια ακόμη χαμένη ευκαιρία αντιμετώπισης ενός χρόνιου θεσμικού ζητήματος και ζητούν την κατάθεση τροπολογίας που θα ανοίγει τον δρόμο για την εξέλιξή τους σε θέσεις επίκουρων καθηγητών, ύστερα από αξιοκρατική κρίση.

Το ζήτημα αναδεικνύεται με ιδιαίτερη ένταση στη δημόσια διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, το οποίο αναρτήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2026 και θα παραμείνει ανοικτό για σχόλια έως τις 19 Νοεμβρίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το άρθρο 85, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 94 του ν. 4957/2022 και προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στις τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές επίβλεψης και υποστήριξης διδακτορικών διατριβών.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, τα μέλη των δύο κατηγοριών προσωπικού θα μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεκριμένες επιτροπές, εφόσον διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα και ερευνητική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διατριβής. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόβλεψη, αν και διευρύνει τις δυνατότητες συμμετοχής τους στην ακαδημαϊκή διαδικασία, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη διάταξη για την υπηρεσιακή και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

Αυτό ακριβώς το σημείο αποτελεί τον πυρήνα των αντιδράσεων που καταγράφονται στα σχόλια της διαβούλευσης, τα οποία έως χθες το βράδυ ανέρχονταν σε 1.087!

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Ζητούν να κατατεθεί τροπολογία

Μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ επισημαίνουν ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει πλέον τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στην υποστήριξη διδακτορικών διατριβών, χωρίς όμως να θεσπίζει μια διαδικασία μέσω της οποίας θα μπορούν να αξιολογηθούν για την κατάληψη θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Όπως υποστηρίζουν, η αντίφαση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν πρόκειται για πανεπιστημιακούς που διαθέτουν διδακτορικούς τίτλους, δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και πολυετή διδακτική εμπειρία.

Κοινός παρονομαστής πολλών παρεμβάσεων είναι το αίτημα να κατατεθεί τροπολογία που θα προβλέπει τη δυνατότητα εξέλιξης των υπηρετούντων μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών. Η προτεινόμενη διαδικασία, θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά όσους διαθέτουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα και να πραγματοποιείται έπειτα από εξατομικευμένη κρίση, με βάση τα ισχύοντα κριτήρια για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφάνεια της διαδικασίας, στην αξιολόγηση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, στη συμμετοχή εξωτερικών εκλεκτόρων και στην αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.