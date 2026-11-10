Οι μαθητές θα έχουν τον δικό τους ψηφιακό βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης για ασκήσεις, τεστ και απορίες.

Ένα νέο βήμα προς την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας, με την πιλοτική εφαρμογή του EduAI, ενός νέου ψηφιακού βοηθού που φιλοδοξεί να προσφέρει εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές. Την προετοιμασία της νέας εφαρμογής ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Το EduAI θα λειτουργεί ως ένας προσωπικός ψηφιακός βοηθός, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να ζητούν απαντήσεις στις απορίες τους, να εξασκούνται και να αξιολογούν τις γνώσεις τους μέσα από διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

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Τι θα μπορούν να κάνουν οι μαθητές μέσω του EduAI

Μέσα από τη νέα εφαρμογή, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν ερωτήσεις για όσα δεν κατανοούν, να πραγματοποιούν ασκήσεις και τεστ, αλλά και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις τους. Παράλληλα, το σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει τα γνωστικά αντικείμενα και τις ενότητες στις οποίες κάθε μαθητής χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση, προσφέροντας πιο εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαιδευτική διαδικασία θα μπορεί να προσαρμόζεται περισσότερο στις ανάγκες και στον ρυθμό μάθησης κάθε παιδιού.

Όπως υπογράμμισε η Σοφία Ζαχαράκη, βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας να γίνεται με ουσιαστικό παιδαγωγικό περιεχόμενο. Το EduAI θα αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο που θα συμπληρώνει το έργο του εκπαιδευτικού, ενισχύοντας τις δυνατότητες υποστήριξης των μαθητών. Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση φιλοδοξεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για πιο ευέλικτη και εξατομικευμένη μάθηση, προσφέροντας στους μαθητές πρόσβαση σε επιπλέον εκπαιδευτικά εργαλεία.

Η πιλοτική διάθεση του EduAI προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες, ενώ αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του υπουργείου Παιδείας για την ψηφιακή αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής, τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση και τις δυνατότητες που θα παρέχονται.