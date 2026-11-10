Στον Βόρειο Τομέα προβλέπονται περίπου 584.400 τετραγωνικά μέτρα πρόσθετης δόμησης σε έντεκα δημοτικές ενότητες, ενώ στην Ανατολική Αττική έχουν προταθεί 37 ζώνες υποδοχής συντελεστή.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η νέα μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η οποία προβλέπει τη δυνατότητα πρόσθετης δόμησης άνω του ενός εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων στην Αττική, μέσω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στον Βόρειο Τομέα προβλέπονται περίπου 584.400 τετραγωνικά μέτρα πρόσθετης δόμησης σε έντεκα δημοτικές ενότητες, ενώ στην Ανατολική Αττική έχουν προταθεί 37 ζώνες υποδοχής συντελεστή. Η μελέτη, που τέθηκε σε δίμηνη δημόσια διαβούλευση, προβλέπει τη δημιουργία 37 ζωνών υποδοχής συντελεστή σε έξι δημοτικές ενότητες: Αχαρνές, Παλλήνη, Γέρακα, Κρυονέρι, Άγιο Στέφανο και Άνοιξη. Οι προτεινόμενες αυξήσεις κυμαίνονται από 0,10 έως 0,80, ενώ η εκτιμώμενη πληθυσμιακή επιβάρυνση φτάνει τους 17.412 επιπλέον κατοίκους.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε Αχαρνές και Παλλήνη

Τη μεγαλύτερη αύξηση συγκεντρώνουν οι Αχαρνές, όπου προτείνονται 21 ζώνες με δυνατότητα πρόσθετης δόμησης 546.870 τ.μ. και εκτιμώμενη αύξηση πληθυσμού κατά 6.500 άτομα.

Στην Παλλήνη προβλέπονται έξι ζώνες, με επιπλέον 245.705 τ.μ. και περίπου 3.600 νέους κατοίκους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί πρόταση τριπλασιασμού του συντελεστή δόμησης σε συγκεκριμένη περιοχή, από 0,40 σε 1,20.

Στον Γέρακα η πρόσθετη δόμηση υπολογίζεται σε 152.478 τ.μ., στο Κρυονέρι σε 58.435 τ.μ., στον Άγιο Στέφανο σε 57.608 τ.μ. και στην Άνοιξη σε 8.756 τ.μ.

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«Θέλουμε υποδομές, όχι άλλο τσιμέντο»

Οι προτάσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε δήμους της Αττικής, με τους αιρετούς να προειδοποιούν για περαιτέρω επιβάρυνση του κυκλοφοριακού, των δικτύων υποδομών και των ελεύθερων χώρων.

Δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων του Χαλανδρίου, της Κηφισιάς, της Φιλοθέης-Ψυχικού και του Παπάγου-Χολαργού, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αύξηση της δόμησης, προειδοποιώντας ακόμη και με προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Απέναντι στις αντιδράσεις, ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου επιχείρησε να καθησυχάσει τις τοπικές κοινωνίες, διευκρινίζοντας ότι οι προτάσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Όπως ανέφερε, οι μελέτες εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δοξιάδης», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και βάσει πολεοδομικών κριτηρίων.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι ζώνες δεν θα θεσμοθετηθούν χωρίς τη συναίνεση των δήμων, υπογραμμίζοντας πως οι αντιρρήσεις των τοπικών κοινωνιών θα ληφθούν υπόψη.

«Δεν είναι τίποτα δεσμευτικό και τίποτα που πρέπει να προξενεί αυτή τη στιγμή αναστάτωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με τους δήμους να ζητούν προτεραιότητα στις υποδομές, στο πράσινο και στην προστασία της ποιότητας ζωής.