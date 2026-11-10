Μεγάλη κινητοποίηση οργανώνεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ευρωπαϊκή ημέρα διεκδίκησης του δικαιώματος στη στέγη με αίτημα να μπει φρένο στα δυσβάσταχτα ενοίκια, στους πλειστηριασμούς, στις εξώσεις και στις καταχρηστικές πρακτικές των εκμισθωτών.

Μεγάλη συγκέντρωση για τη στέγη πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που είναι ακόμη νωπές οι εικόνες από τη μαζική κινητοποίηση έξω από το σπίτι ηλικιωμένων που κινδύνευαν με έξωση, η οποία τελικά αναβλήθηκε.

Συγκέντρωση και συναυλία με αίτημα την προστασία του δικαιώματος στη στέγη διοργανώνει την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου η Ένωση Ενοικιαστ(ρι)ών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κινητοποιήσεων ενάντια στη στεγαστική κρίση και την αύξηση του κόστους ζωής.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 18:30, στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου (Αγίου Θεράποντα), στην Κάτω Τούμπα, με τη συμμετοχή πολιτών και συλλογικοτήτων που διεκδικούν προσιτή και ασφαλή κατοικία.

Τα αιτήματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Όπως αναφέρει η Ένωση Ενοικιαστ(ρι)ών Θεσσαλονίκης, τα υψηλά ενοίκια, οι πλειστηριασμοί, οι εξώσεις, οι καταχρηστικές πρακτικές εκμισθωτών και η τουριστικοποίηση των γειτονιών αποτελούν διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας στεγαστικής κρίσης, η οποία απειλεί όλο και περισσότερους ανθρώπους με την απώλεια της κατοικίας τους.

Η Ένωση αποδίδει την κρίση σε πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, μετατρέπουν την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν, δίνοντας προτεραιότητα στην κερδοφορία έναντι της στεγαστικής ανάγκης.

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Στην ανακοίνωσή της κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πρόσφατες κινητοποιήσεις ενάντια στις εξώσεις στην Κάτω Τούμπα και την Ηλιούπολη. Όπως σημειώνει, η αναβολή της έξωσης στην Κάτω Τούμπα έως τις 19 Ιανουαρίου αποτελεί μια πρώτη νίκη, ωστόσο ο αγώνας για την οριστική προστασία της κατοικίας συνεχίζεται.

Μεταξύ άλλων, η Ένωση διεκδικεί:

Άμεση επιβολή πλαφόν στα ενοίκια.

Δημόσια και κοινωνική κατοικία για όλους.

Προστασία από τις εξώσεις και τις καταχρηστικές πρακτικές.

Ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας.

Περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης και κατάργηση της Golden Visa.

Μέτρα κατά της κερδοσκοπίας και της τουριστικοποίησης των γειτονιών.

Το κάλεσμα για την κινητοποίηση

Η Ένωση καλεί τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, τα σωματεία, τις συλλογικότητες και όσους πλήττονται από τη στεγαστική κρίση να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, η οποία θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική και συνθήματα.

«Σε κάθε γειτονιά συζητάμε, οργανωνόμαστε και διεκδικούμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε να ζούμε στις πόλεις μας», αναφέρει χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στη στέγη.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 18:30, στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου (Αγίου Θεράποντα), στην Κάτω Τούμπα.

Θεσσαλονίκη: Αναβολή στην έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού

Προσωρινή ανακοπή στη διαδικασία απομάκρυνσης του ηλικιωμένου ζευγαριού από την κατοικία του στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης έφερε το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης και οι πολυήμερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών.

Ύστερα από επικοινωνία και συνεννόηση του νέου ιδιοκτήτη του ακινήτου με την οικογένεια, συμφωνήθηκε η αναστολή της έξωσης μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2027, ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στο Εφετείο.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, την οποία επιβεβαιώνει η Ένωση Ενοικιαστ(ρι)ών Θεσσαλονίκης, το ζευγάρι μπορεί να επιστρέψει άμεσα στο σπίτι του στην οδό Καππαδοκίας 64. Προηγήθηκε έντονη δραστηριοποίηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς έξω από την κατοικία πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή κατοίκων της περιοχής, εργατικών σωματείων, συλλογικοτήτων, αλλά και φίλων των ομάδων του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή, οι οποίοι ένωσαν τις φωνές τους σε ένα κοινό μέτωπο συμπαράστασης.

Η Ελλάδα στην κορυφή της στεγαστικής κρίσης στην ΕΕ

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρώπης ως προς την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών από τη στέγαση, με περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού να ζει σε σπίτια όπου τα σχετικά έξοδα απορροφούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025, που παρουσιάζει το Euronews, το ποσοστό αυτό φτάνει στην Ελλάδα το 26,4%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 7,7%. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Σε απόλυτους αριθμούς, περίπου 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα ζουν σε νοικοκυριά που διαθέτουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγη τους.

Στον υπολογισμό της Eurostat περιλαμβάνονται επίσης οι τόκοι των στεγαστικών δανείων, οι λογαριασμοί ρεύματος, νερού και θέρμανσης, καθώς και τα έξοδα συντήρησης, οι επισκευές και άλλες τακτικές χρεώσεις που σχετίζονται με την κατοικία.

Το διαθέσιμο εισόδημα είναι τα χρήματα που απομένουν σε ένα νοικοκυριό μετά τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, μαζί με τυχόν συντάξεις και κοινωνικές παροχές.

Επομένως, όταν μια οικογένεια έχει διαθέσιμο εισόδημα 1.500 ευρώ τον μήνα και χρειάζεται περισσότερα από 600 ευρώ για το σπίτι της, καταγράφεται σε αυτή την κατηγορία.