O ΔΕΣΦΑ, η Ρεβυθούσα και η αύξηση στη διακίνηση LNG το 2027, το νέο ΔΣ της GSI, η Fortress ενισχύει την ελληνική Castlegate, η IPPOTHESI, οι Μαραφάτσοι, η Αντίπαρος και ο άγονος διαγωνισμός για τη στέγαση του Κτηματολογίου

Ρεβυθούσα: Εκτόξευση 43% στις ποσότητες LNG το 2027

Μεγέθυνση της δραστηριότητας στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ρεβυθούσας προβλέπει για το 2027 ο ΔΕΣΦΑ, με τις ποσότητες αερίου που αναμένεται να αεριοποιηθούν να εμφανίζονται αυξημένες κατά 43,2% σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το 2026.

Σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εκτιμώμενη ποσότητα αεριοποίησης LNG στη Ρεβυθούσα για το επόμενο έτος θα ανέρχεται σε 35,18 δισ. κιλοβατώρες (kWh), έναντι 24,56 δισ. kWh που προβλέπονται για το 2026. Πρόκειται για αύξηση περίπου 10,6 δισ. kWh.

Η ΡΑΑΕΥ, ενέκρινε τη μελέτη του ΔΕΣΦΑ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εγκατάστασης LNG το 2027, καθορίζοντας τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία του τερματικού σταθμού και την αντιστάθμιση των απωλειών. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΔΕΣΦΑ, οι συνολικές λειτουργικές ανάγκες για το 2027 υπολογίζονται σε 300,23 εκατ. kWh, έναντι 258,16 εκατ. kWh το 2026, καταγράφοντας αύξηση 16%. Οι ποσότητες αυτές αφορούν το φυσικό αέριο που καταναλώνεται για τη λειτουργία του εξοπλισμού της εγκατάστασης, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, καθώς και την κάλυψη φυσικών απωλειών και διαφορών στις μετρούμενες ποσότητες.

Ειδικότερα, για τη λειτουργία της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης προβλέπεται κατανάλωση 140,35 εκατ. kWh, ενώ για τη λειτουργία των αεριοποιητών καύσης εκτιμώνται πρόσθετες ανάγκες 21,11 εκατ. kWh. Οι απώλειες που συνδέονται με τη λειτουργία του πυρσού υπολογίζονται σε 5,09 εκατ. kWh, ενώ το ανισοζύγιο ποσοτήτων φυσικού αερίου εκτιμάται σε 133,68 εκατ. kWh. Συνολικά, οι λειτουργικές ανάγκες αντιστοιχούν περίπου στο 0,85% της ποσότητας LNG που προβλέπεται να αεριοποιηθεί το 2027, ποσοστό που η ΡΑΑΕΥ κρίνει εύλογο.

Οι μήνες με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΕΣΦΑ, η Ρεβυθούσα αναμένεται να λειτουργεί συνεχώς και τις 365 ημέρες του 2027. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα προβλέπεται τον Ιανουάριο, όταν η ποσότητα αεριοποίησης εκτιμάται σε 4,72 δισ. kWh, ενώ ακολουθεί ο Δεκέμβριος με 3,52 δισ. kWh. Υψηλές ποσότητες προβλέπονται επίσης τον Ιούλιο, με 3,37 δισ. kWh, και τον Νοέμβριο, με 3,21 δισ. kWh. Αντίθετα, η χαμηλότερη δραστηριότητα εκτιμάται για τον Οκτώβριο, με περίπου 2,06 δισ. kWh.

Για την προμήθεια των ποσοτήτων LNG που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ρεβυθούσας, ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη συνάψει συμβάσεις με πέντε ενεργειακές εταιρείες. Πρόκειται για τη Motor Oil, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, τη Metlen, τη ΔΕΗ και την Enerwave, οι οποίες επιλέχθηκαν έπειτα από διεθνή διαγωνισμό. Οι συμβάσεις καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την 1η Ιανουαρίου 2029, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος. Η επιλογή του προμηθευτή για κάθε επιμέρους ποσότητα LNG θα πραγματοποιείται μέσω μειοδοτικής δημοπρασίας, με βασικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ, η τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών συνδέεται με τον ευρωπαϊκό δείκτη φυσικού αερίου TTF, προσαυξημένο κατά 20%.

Η Fortress ενισχύει την Castlegate

Στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Castlegate, της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων που διαθέτει στην Ελλάδα, προχωρά η αμερικανική Fortress Investment Group. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση πραγματοποιείται μέσω της λουξεμβουργιανής Luxira SARL, η οποία είναι μέτοχος της Castlegate και συνδέεται με την Eurocastle Investment Limited, την εισηγμένη επενδυτική εταιρεία με έδρα το Γκερνσέι, την οποία διαχειρίζεται και υποστηρίζει η Fortress. Σύμφωνα με έκθεση αποτίμησης που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η Castlegate προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της μετατροπής μέρους του χρέους της προς τη Luxira σε ίδια κεφάλαια. Ειδικότερα, η συναλλαγή αφορά δανειακή υποχρέωση ονομαστικής αξίας 266.701,86 ευρώ, η οποία αποτιμήθηκε στις 250.000 ευρώ. Στην πράξη, αντί η Castlegate να αποπληρώσει το συγκεκριμένο ποσό στη μέτοχό της, η Luxira συμφωνεί να μετατρέψει την απαίτησή της σε κεφάλαιο της εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό, η Castlegate μειώνει τις δανειακές υποχρεώσεις της και ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση, χωρίς να απαιτείται νέα καταβολή μετρητών.Η κίνηση συνδέεται με ομολογιακό δάνειο ύψους έως 15 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε συνάψει η Castlegate με τη Luxira στις 17 Νοεμβρίου 2023. Από το συνολικό ποσό, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 είχαν εκταμιευθεί 6,174 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης αποτίμησης. Αρχικά, η αποπληρωμή του δανείου είχε προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2025. Ωστόσο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην παράταση της διάρκειάς του κατά δύο χρόνια, μεταφέροντας την ημερομηνία αποπληρωμής στις 17 Νοεμβρίου 2027. Η παράταση δίνει στην Castlegate περισσότερο χρόνο για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, ενώ η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου περιορίζει ένα μικρό μέρος του υφιστάμενου δανεισμού.

Σύμφωνα με την αποτίμηση που πραγματοποίησαν οι ορκωτοί ελεγκτές η παρούσα αξία του εκταμιευμένου δανείου των 6,174 εκατ. ευρώ προσδιορίστηκε σε 5,79 εκατ. ευρώ. Η διαφορά των περίπου 387.000 ευρώ προκύπτει από τον υπολογισμό της σημερινής αξίας των μελλοντικών πληρωμών του δανείου. Αντίστοιχα, το τμήμα του χρέους που σχεδιάζεται να μετατραπεί σε κεφάλαιο, ονομαστικής αξίας περίπου 267.000 ευρώ, αποτιμήθηκε στις 250.000 ευρώ. Η Luxira έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή της στη συγκεκριμένη διαδικασία, επιβεβαιώνοντας με επιστολή της την ύπαρξη της οφειλής και αποδεχόμενη τη μετατροπή μέρους της σε κεφάλαιο της Castlegate. Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες της Castlegate στην ελληνική αγορά ακινήτων υποστηρίζονται από την Grifon Capital του Σάμι Δαυίδ (Samy David), η οποία συνδράμει στη δραστηριοποίηση του επενδυτικού σχήματος στην Ελλάδα.

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Άγονος ο διαγωνισμός

Άγονος κηρύχθηκε ο δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα απέρριψε τη μοναδική προσφορά που είχε κατατεθεί, από την Ευρώπη Holdings, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η προσφορά είχε κατατεθεί στα τέλη Ιουλίου και αφορούσε το πρώην κτίριο της Mothercare στον Ταύρο, ιδιοκτησίας της Ευρώπη Holdings. Το ακίνητο – το οποίο πλέον ανήκει στην CrediaBank- βρίσκεται επί της οδού Σακελλαρίου και διαθέτει συνολική επιφάνεια περίπου 9.000 τ.μ., καλύπτοντας, με βάση τα χαρακτηριστικά του, σχεδόν το σύνολο των απαιτήσεων που είχαν τεθεί για τη νέα έδρα του Κτηματολογίου. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, το κτίριο θα έπρεπε να διαθέτει χώρους εργασίας από 7.000 έως 8.000 τ.μ., ικανούς να εξυπηρετήσουν περίπου 500 εργαζομένους, τουλάχιστον 500 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων και αρχείων, καθώς και τουλάχιστον 100 θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, θα έπρεπε να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων από σταθμό Μετρό.

Ωστόσο, ήδη πριν από την αξιολόγηση της προσφοράς είχε ανακύψει ζήτημα σχετικά με τη συμμόρφωση του ακινήτου με συγκεκριμένο όρο της διακήρυξης. Το κτίριο φερόταν να μην πληροί την απαίτηση να έχει πρόσωπο σε δρόμο του Βασικού Οδικού Δικτύου, όπως αυτό ορίζεται στο ΦΕΚ 701/Δ/1990. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε σύμφωνα με πληροφορίες και την αιτία απόρριψης της προσφοράς από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηματολογίου, ο δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, ενώ είναι άγνωστο το εάν και πότε θα επαναπροκυρυχθεί.

Οι Μαραφάτσοι και οι επενδύσεις σε ακίνητα στην Αντίπαρο

Σας ενημερώναμε προ ημερών για τις εν Ελλάδι δραστηριότητες του Χρήστου Μαραφάτσου και της οικογένειας του, που αφορούν στην ανάπτυξη ακινήτων και δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες lobbying του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία. Χθες συστάθηκαν στο ΓΕΜΗ νέες εταιρείες που σχετίζονται με την οικογένεια Μαραφάτσου, με αντικείμενο την ανάπτυξη ακινήτων, τις κατασκευές και την τουριστική εκμετάλλευση. Πρόκειται για τις Antiparos Holdings I, Antiparos Holdings II και Antiparos Holdings III Μονοπρόσωπες ΙΚΕ, στις οποίες συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος η εταιρεία MGM Group. Κάθε εταιρεία διαθέτει αρχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, ενώ διαχειριστές ορίστηκαν οι Πέτρος Μαραφάτσος και Ηλίας Γαλάνης. Οι τρεις εταιρείες έχουν ως κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη οικοδομικών έργων, με παράλληλη δυνατότητα αγοραπωλησίας και διαχείρισης ακινήτων, κατασκευής κατοικιών, παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών και δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Πίσω από την MGM Group βρίσκονται δύο εταιρείες με ισόποση συμμετοχή 50%: η Saint George Construction Μονοπρόσωπη ΙΚΕ συμφερόντων της οικογένειας Μαραφάτσου, και η I+G Architects & Associates Ε.Ε., την οποία εκπροσωπεί ο αρχιτέκτονας Ηλίας Γαλάνης.

Η IPPOTHESI και το εμπόριο αλόγων

Διευρύνουν τη δραστηριότητα τους στον χώρο της ιππασίας και της εκτροφής αλόγων, ο Νώντας Πασχαλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Neurosoft, και η σύζυγός του, Κατερίνα Κομνοπούλου, κόρη του επιχειρηματία Σταύρου Κομνοπούλου. Η κίνηση συνδέεται με τη σύσταση της IPPOTHESI Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε χθες με κεφάλαιο 30.000 ευρώ. Μοναδικός εταίρος της νέας εταιρείας είναι η ΜΕΤΑΣΑΝ Μεταφορική - Συμβουλευτική ΑΕ, η οποία κατέχει το σύνολο των 30.000 εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστο και η οποία έχει ήδη δραστηριότητα στο εμπόριο και την ενοικίαση αλόγων. Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της νεοσύστατης IPPOTHESI βρίσκεται η ενοικίαση αλόγων ιππασίας, ενώ το καταστατικό της προβλέπει επίσης την εκτροφή αλόγων, γαϊδουριών και μουλαριών, το χονδρικό εμπόριο ζώντων ιπποειδών, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικής διαχείρισης. Τη διαχείριση και νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ανέλαβε η Κατερίνα Κομνοπούλου.

GSI: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε η Great Sea Interconnector (GSI), η εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου. Στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τοποθετήθηκε ο Thierry Deau, ο Πρόεδρος και CEO της Meridiam. Στο νέο εξαμελές όργανο συμμετέχουν ακόμη ως μέλη οι Κωστας Παπαδόπουλος, Μανούσος Μανουσάκης, Γιάννης Μάργαρης, Romain Limouzin και Olivier Bramaud-Grattau.

Ο Thierry Deau αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύγκληση των συνεδριάσεων, τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων και την υπογραφή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο Romain Limouzin θα αναπληρώνει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματός του.

Αλλαγές καταγράφονται και στην εκτελεστική διοίκηση της Great Sea Interconnector, με τον Antoine Salzgeber να αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού διευθυντή (General Manager) και τον Τηλέμαχο Παναγιωτίδη να ορίζεται τεχνικός διευθυντής (Technical Manager). Η νέα οργανωτική διάρθρωση προβλέπει σαφή διαχωρισμό μεταξύ της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης της εταιρείας και της τεχνικής εποπτείας του έργου, ενώ για την εκπροσώπηση της Great Sea Interconnector έναντι του Δημοσίου, των ρυθμιστικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμών προβλέπεται κοινή αρμοδιότητα των δύο διευθυντών.

Ο Antoine Salzgeber αποκτά εκτεταμένες αρμοδιότητες για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης, τροποποίησης και λύσης συμβάσεων, της διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών και της διενέργειας πληρωμών. Ο Τηλέμαχος Παναγιωτίδης αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, έχοντας την ευθύνη εποπτείας των τεχνικών ζητημάτων που συνδέονται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τεχνικός διευθυντής θα παρακολουθεί την εξέλιξη των επιμέρους έργων της ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα διεξάγει και θα εποπτεύει τις τεχνικές, συμβατικές και χρονοδιαγραμματικές συζητήσεις με τους αναδόχους και θα παρέχει οδηγίες για τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση των κατασκευαστικών συμβάσεων. Στο πεδίο ευθύνης του εντάσσεται επίσης η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους Κώδικες Δικτύου και τις απαιτήσεις των αρμόδιων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, καθώς και η λήψη των αναγκαίων τεχνικών αποφάσεων για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας του ελληνικού και του κυπριακού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Lamar Development: Νέα εταιρεία στην Αθήνα

Ενισχύει την παρουσία του στην ελληνική αγορά real estate ο διεθνής όμιλος ανάπτυξης πολυτελών ακινήτων Lamar Development, με έδρα το Ντουμπάι, ο οποίος δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη οικιστικών, εμπορικών και τουριστικών έργων υψηλών προδιαγραφών. Ο όμιλος, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009, έχει ήδη προχωρήσει από το καλοκαίρι στη σύσταση της LAMAR ATHENA 8888 με έδρα την Αθήνα, σηματοδοτώντας το ενδιαφέρον του για την ελληνική αγορά real estate. Χθες συνέστησε και την LAMAR OIKOS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Μοναδικός μέτοχος της LAMAR OIKOS, με ποσοστό συμμετοχής 100%, είναι η LAMAR EUROPE SARL, εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο. Η δραστηριότητα της LAMAR OIKOS περιλαμβάνει την παροχή επιχειρηματικών και διοικητικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη λειτουργία κεντρικών εταιρικών γραφείων, υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, καθώς και την αγοραπωλησία, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων.