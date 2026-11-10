Ούτε η υγεία ούτε η ζωή των γυναικών μπορούν να αποτελούν δευτερεύουσα προτεραιότητα της επιστήμης και της δημόσιας πολιτικής.

Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει σημειώσει η ιατρική τις τελευταίες δεκαετίες, η ισότιμη μελέτη του γυναικείου και του ανδρικού οργανισμού δεν αποτέλεσε πάντοτε αναπόσπαστο μέρος αυτής της εξέλιξης. Ο ανδρικός οργανισμός αποτέλεσε επί δεκαετίες το κυρίαρχο πρότυπο στην ιατρική έρευνα, με τις γυναίκες να υποεκπροσωπούνται σε σημαντικά πεδία της έρευνας και των κλινικών δοκιμών. Οι βιολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων μπορούν να επηρεάζουν τόσο την εκδήλωση ορισμένων ασθενειών όσο και την ανταπόκριση στις φαρμακευτικές θεραπείες. Η ανεπαρκής μελέτη των διαφορών αυτών αφήνει σημαντικά κενά στην επιστημονική γνώση, τα οποία μπορούν να μεταφραστούν σε πραγματικές ανισότητες στην ιατρική φροντίδα.

Τις ανισότητες αυτές αναδεικνύει και πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και εστιάζει, μεταξύ άλλων, στα σημαντικά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ιατρική έρευνα. Ωστόσο, η συμμετοχή των γυναικών στις κλινικές δοκιμές παραμένει ανεπαρκής. Ενδεικτικά, το 72% των μελετών κλινικών δοκιμών φαρμάκων δεν δημοσιεύει αποτελέσματα με ανάλυση ανά φύλο, ενώ η πλειονότητα των πειραμάτων σε ζώα πραγματοποιείται σε αρσενικά, καταδεικνύοντας ότι η ανισότητα εμφανίζεται ήδη από τα αρχικά στάδια της έρευνας. Παράλληλα, το 2020 μόλις το 5% της παγκόσμιας χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη κατευθύνθηκε στην υγεία των γυναικών.

Τι σημαίνουν, όμως, όλα αυτά στην πράξη για την υγεία και την καθημερινότητα των γυναικών; Οι ελλείψεις στην ιατρική έρευνα δεν αποτυπώνονται μόνο σε αριθμούς και στατιστικά στοιχεία. Όταν η ιατρική γνώση βασίζεται κυρίως σε δεδομένα για το ανδρικό φύλο, υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η έγκαιρη διάγνωση μιας ασθένειας, η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, αλλά και το κατά πόσο μία φαρμακευτική αγωγή είναι εξίσου ασφαλής και αποτελεσματική για τις γυναίκες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα συμπτώματα των οποίων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ γυναικών και ανδρών, αυξάνοντας τον κίνδυνο καθυστερημένης ή και λανθασμένης διάγνωσης, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Ακόμη, η εμμηνόπαυση, μία φυσιολογική μετάβαση στη ζωή κάθε γυναίκας, αναδεικνύει την ανάγκη για επιπλέον έρευνα γύρω από τις ορμονικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους στην υγεία.

Η αναγνώριση των ανισοτήτων αυτών δεν αρκεί. Πρόκειται για ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς οι συνέπειές τους μπορούν να αποβούν ακόμη και μοιραίες για τη ζωή των γυναικών. Η ελληνική πολιτεία οφείλει να αναλάβει ουσιαστική δράση, διασφαλίζοντας την επαρκή εκπροσώπηση των γυναικών στις κλινικές μελέτες και τη συστηματική ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά φύλο, ως βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης της ιατρικής έρευνας. Απαιτείται μεγαλύτερη δημόσια χρηματοδότηση για την έρευνα στη γυναικεία υγεία, με τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο.

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Η προσπάθεια αυτή, όμως, δεν μπορεί να περιορίζεται στην επιστημονική έρευνα. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και η ενσωμάτωση των διαφορών μεταξύ των φύλων στις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες είναι εξίσου αναγκαίες, ώστε η νέα γνώση να αξιοποιείται στην καθημερινή ιατρική πράξη προς όφελος των ασθενών. Για να έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα οι πολιτικές αυτές, απαιτούνται σαφείς, μετρήσιμοι στόχοι, διαφάνεια και συστηματική αξιολόγηση του κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές οδηγούν σε πραγματικές βελτιώσεις στην υγεία των γυναικών.

Δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ισότητα μεταξύ των δύο φύλων όταν οι ανάγκες του μισού πληθυσμού δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη σε τομείς όπως η ιατρική έρευνα. Ούτε η υγεία ούτε η ζωή των γυναικών μπορούν να αποτελούν δευτερεύουσα προτεραιότητα της επιστήμης και της δημόσιας πολιτικής. Η αντιμετώπιση αυτής της ανισότητας δεν είναι μόνο ζήτημα επιστημονικής προόδου, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας για όλους.

(Κυβέλη Μάρδα, γιατρός και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και μέλος το τομέα Υγείας της ΕΛ.Α.Σ.)