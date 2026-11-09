Το 33% των Ελλήνων δηλώνει ότι εξαιτίας των ανατιμήσεων χρεώθηκε, αναζήτησε οικονομική βοήθεια ή καθυστέρησε την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, έναντι μόλις 16% στην ΕΕ.

Σχεδόν ένας στους τρεις Έλληνες αναγκάστηκε να χρεωθεί, να ζητήσει οικονομική βοήθεια ή να καθυστερήσει την πληρωμή λογαριασμού ρεύματος εξαιτίας των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τις συνέπειες να επεκτείνονται πέρα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης, στις δαπάνες για τρόφιμα, υγεία και μετακινήσεις.

Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αναδεικνύουν την απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας. Το 33% των Ελλήνων δηλώνει ότι εξαιτίας των ανατιμήσεων χρεώθηκε, αναζήτησε οικονομική βοήθεια ή καθυστέρησε την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, έναντι μόλις 16% στην ΕΕ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 κρατών-μελών. Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Το 78% των Ελλήνων δηλώνει ότι οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας περιόρισαν σημαντικά την αγοραστική του δύναμη κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 60%. Μάλιστα, το 32% αναφέρει ότι επηρεάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, έναντι 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τις περικοπές που πραγματοποιούν οι καταναλωτές προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι περιόρισαν τις καθημερινές δαπάνες τους για τρόφιμα ή υπηρεσίες υγείας, έναντι 38% στην ΕΕ. Παράλληλα, το 41% μείωσε τη θέρμανση στην κατοικία του, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 34%.

Ρεύμα: Στα 350 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή με άλμα 68% – Ρεκόρ έτους στην Ελλάδα, μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη

Στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2026 εκτοξεύεται η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση 67,6%, την ώρα που ισχυρές ανατιμήσεις σημειώνονται σε μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αρκετές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι τιμές ξεπερνούν τα 370 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ στις αγορές της Βαλτικής φθάνουν ακόμη και πάνω από τα 410 ευρώ/MWh. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώνεται στα 349,98 ευρώ/MWh, σημειώνοντας αύξηση 67,60% σε σύγκριση με την Κυριακή, όταν είχε διαμορφωθεί στα 208,82 ευρώ/MWh. Πρόκειται για την υψηλότερη ημερήσια μέση τιμή από την αρχή του έτους, με τη μέγιστη τιμή στη διάρκεια της ημέρας να φθάνει στα 547,74 ευρώ/MWh και την ελάχιστη στα 219,89 ευρώ/MWh.

Η έντονη άνοδος συνοδεύεται από αυξημένη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής. Οι μονάδες φυσικού αερίου καλύπτουν το 60,73% της παραγωγής, με 110.128 MWh, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετέχουν με 24,23% και 43.940 MWh.

Η συμμετοχή του λιγνίτη διαμορφώνεται στο 5,82%, των μεγάλων υδροηλεκτρικών στο 5,28% και των εισαγωγών στο 2,43%. Η αποθήκευση αντιστοιχεί στο 1,01% του ενεργειακού μείγματος, με 1.830 MWh.

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Η νέα άνοδος στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανάγκες για θέρμανση. Οι διακυμάνσεις της Αγοράς Επόμενης Ημέρας έχουν σημασία για τη διαμόρφωση των κυμαινόμενων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο μια μεμονωμένη ημερήσια αύξηση να μεταφέρεται αυτομάτως και στο ίδιο ύψος στους λογαριασμούς των καταναλωτών.