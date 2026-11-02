Το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν διαμορφώνεται στα 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,15913 ευρώ τον Οκτώβριο. Η συγκράτηση επιτυγχάνεται μέσω έκπτωσης 88,3% επί της ονομαστικής τιμής, παρά την αύξηση κατά 26% που σημειώθηκε στη χονδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα.

Σε συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά η ΔΕΗ για τον Νοέμβριο του 2026, απορροφώντας σημαντικό μέρος των αυξήσεων στη χονδρεμπορική αγορά, την ώρα που το ενεργειακό κόστος καταγράφει νέα άνοδο και εντείνεται η ανησυχία για τους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Η επιχείρηση ανακοίνωσε την Κυριακή τα νέα τιμολόγιά της, διατηρώντας στα 0,130 ευρώ ανά κιλοβατώρα την τιμή του μπλε σταθερού προγράμματος ΔΕΗ myHome Online, μέσω νέας προσφοράς, ενώ περιόρισε στο 6,2% την αύξηση του πράσινου κυμαινόμενου τιμολογίου.

Ειδικότερα, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν διαμορφώνεται στα 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,15913 ευρώ τον Οκτώβριο. Η συγκράτηση επιτυγχάνεται μέσω έκπτωσης 88,3% επί της ονομαστικής τιμής, παρά την αύξηση κατά 26% που σημειώθηκε στη χονδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η τιμολογιακή πολιτική της αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών από τις έντονες διακυμάνσεις της ενεργειακής αγοράς, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος ηλεκτροδότησης.

Οι επιλογές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να διαθέτει τα σταθερά προγράμματα myHome Enter, myHome EnterTwo, myHome Maxima και myHome Plan, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα κατανάλωσης.

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Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται επίσης τα δυναμικά τιμολόγια myHome Dynamic και myBusiness Dynamic, που απευθύνονται σε καταναλωτές και επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, επιτρέποντας την προσαρμογή της κατανάλωσης ανάλογα με τις διακυμάνσεις των τιμών.

Ανησυχία για νέα άνοδο των τιμών

Ωστόσο, οι εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά δημιουργούν έντονο προβληματισμό. Ο Νοέμβριος ξεκίνησε με την τιμή του φυσικού αερίου κοντά στα 104 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 271% και φθάνοντας σε υψηλό τετραετίας.

Ακόμη μεγαλύτερη πίεση αποτυπώνεται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, όπου η τιμή επόμενης ημέρας για τις 2 Νοεμβρίου διαμορφώθηκε στα 312,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας ημερήσια αύξηση 19,37%.

Το αυξημένο κόστος παραγωγής περιορίζει τα περιθώρια συγκράτησης των λιανικών τιμών, ενώ οι υπόλοιποι προμηθευτές αναμένεται να ανακοινώσουν τις χρεώσεις τους τις επόμενες ημέρες.

Η στάση τους θα καθορίσει εάν η συγκράτηση των αυξήσεων από τη ΔΕΗ θα επηρεάσει συνολικά την αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπα με νέες ενεργειακές πιέσεις και αυξημένη αβεβαιότητα για τους χειμερινούς μήνες.