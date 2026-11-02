Ισχυρή κακοκαιρία τις βραδινές ώρες στη Ρόδο. Εικόνες καταστροφής στο πέρασμα της κακοκαιρίας, οι δρόμοι έγιναν ποτάμια.

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει από τις βραδινές ώρες τη Ρόδο, με τις έντονες βροχοπτώσεις να έχουν μετατρέψει δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, να έχουν πλημμυρίσει σπίτια και επιχειρήσεις και να έχουν θέσει σε συναγερμό τις Αρχές.

Δύο μηνύματα του 112 εστάλησαν τα ξημερώματα, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην περιοχή του Αρχαγγέλου, όπου η ένταση της βροχόπτωσης είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν χείμαρροι στους δρόμους, παρασύροντας αυτοκίνητα.

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Παράλληλα, πλημμύρισαν κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πολίτες αναγκάστηκαν να ανέβουν στις ταράτσες των σπιτιών τους, προκειμένου να προστατευθούν από την άνοδο της στάθμης των νερών.

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Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Τουλάχιστον 15 κλήσεις

Η κακοκαιρία έχει κινητοποιήσει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της υπηρεσίας, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μεταφορές πολιτών σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και τους κατοίκους να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι κάτοικοι της Ρόδου έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, με τις Αρχές να συστήνουν τον περιορισμό των μετακινήσεων εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων.

Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις στην περιφερειακή ενότητα του #Rhodos. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

{https://x.com/112Greece/status/2117094979948409298}

Κλειστά τα σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου

Την ίδια ώρα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου της Ρόδου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό στόχο την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εν μέσω της κακοκαιρίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της σχολικής κοινότητας και η αποτροπή πιθανών κινδύνων κατά τη μετακίνηση προς και από τις σχολικές μονάδες.

Το μέτρο αφορά τις σχολικές μονάδες των δύο Δημοτικών Ενοτήτων και ισχύει αποκλειστικά για τη σημερινή ημέρα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.