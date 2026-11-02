Η κακοκαιρία που θα σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας για 48 ώρες, θα «φέρει» ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα και πλέον παίρνει οργανωμένη μορφή και φέρνει κλειστά σχολεία. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα (2/11), τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου της Ρόδου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου στις 4:30 τα ξημερώματα. Είχε προηγηθεί, μία ώρα νωρίτερα, προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στις δύο Δημοτικές Ενότητες ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις τους.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Ρόδου επισημαίνεται ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην πρόσβαση προς και από τις σχολικές μονάδες.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τα σχολεία των Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαγγέλου και Αφάντου και ισχύει για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Νεα ενημέρωση για κλειστά σχολεία στη Νότια Ρόδο

Με νέα ανακοίνωσή του ο δήμος Ρόδου αναφέρει οτι τα σχολεία στη Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου σήμερα θα παραμείνουν κλειστά.

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Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στις 3:30 τα ξημερώματα

Νωρίτερα, στις 3:30 τα ξημερώματα, η Πολιτική Προστασία απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Με το μήνυμα, οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

48ωρη οργανωμένη κακοκαιρία

Έντονα θα είναι τα καιρικά φαινόμενα τη Δευτέρα (02.11.2026) και την Τρίτη (03.11.2026) με δυνατές καταιγίδες και χαλάζι. Η κακοκαιρία που θα «χτυπήσει» τη χώρα μας ξεκίνησε από τη γειτονική Ιταλία και έχει την ονομασία Agneta.

Η κακοκαιρία που θα σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας για 48 ώρες, θα «φέρει» ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν:

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

α. Τα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Τη Δευτέρα, τα φαινόμενα σύμφωνα με την ΕΜΥ αναμένεται να περιοριστούν στα δυτικά ηπειρωτικά, με την Ήπειρο να βρίσκεται σε «πορτοκαλί» προειδοποίηση.

Κακοκαιρία τύπου «Π»

Η κακοκαιρία Agneta δεν θα επηρεάσει όλες τις περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να εμφανίζονται στα βόρεια, ανατολικά και δυτικά της χώρας, σχηματίζοντας ένα «Π» στον χάρτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τις επόμενες ώρες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία, περιλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χαλαζοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 με 7 μποφόρ κατά τόπους.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή (01.11.2026) επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «μέχρι σήμερα δεν θα μιλούσαμε για μια οργανωμένη κακοκαιρία. Αυτό όμως αλλάζει την Τρίτη και την Τετάρτη».

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι η εξέλιξη του νέου χαμηλού βαρομετρικού την Τρίτη και την Τετάρτη. Ωστόσο, η ακριβής κατανομή και διάρκεια των ισχυρών φαινομένων εκείνων των ημερών θα αποσαφηνιστεί με τις νεότερες προγνώσεις.

Πλημμύρισαν σπίτια την Κυριακή

Ήδη, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αφήνει το αποτύπωμά της η κακοκαιρία, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις ρεμάτων και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.

Σάμος, Κίμωλος και Βόλος βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που δοκιμάστηκαν περισσότερο την Κυριακή, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν δρόμους, παρασύροντας αντικείμενα και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για κατοίκους και οδηγούς.

Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, λασπόνερα κατεβαίνουν με ορμή από κατοικημένες περιοχές, ενώ σε ορισμένα σημεία η στάθμη του νερού έφτασε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η Πυροσβεστική, οι δήμοι και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε κινητοποίηση, επιχειρώντας να περιορίσουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει.